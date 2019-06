Σινά: Φρικιαστικά πλάνα από τη φονική μάχη Αιγύπτιων στρατιωτών και τζιχαντιστών!

Η επίθεση στο βόρειο Σινά έγινε στην αρχή της μουσουλμανικής γιορτής του Φιτρ, που σηματοδοτεί το τέλος της νηστείας του Ραμαζανιού.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Αιγύπτου, στόχος των δραστών ήταν ένα φυλάκιο της αστυνομίας στα δυτικά του Αλ Αρίς, της πρωτεύουσας του βόρειου Σινά. Από την επίθεση σκοτώθηκαν οκτώ αστυνομικοί και τραυματίστηκαν άλλοι τρεις.

Πέντε τρομοκράτες σκοτώθηκαν, επίσης, ενώ ορισμένοι άλλοι διέφυγαν και καταζητούνται.

