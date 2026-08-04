Σοκαριστικές καταγγελίες στη Βρετανία: Μαθητές έφτιαχναν «λίστες βιασμού» για συμμαθήτριές τους

Μεγάλη ανησυχία προκαλούν στη Βρετανία όσα καταγγέλλουν μαθήτριες ότι βρίσκονται αντιμέτωπες με ακραίες μορφές μισογυνισμού, σεξιστικής συμπεριφοράς και απειλών, τόσο μέσα στο σχολικό περιβάλλον όσο και στα social media.

Σύμφωνα με το BBC, μαθήτριες στη Βρετανία και συγκεκριμένα από τη βορειοανατολική Αγγλία, πολλές από τις φράσεις και τα σχόλια που δέχονται είναι τόσο ακραία, ώστε δεν μπορούν καν να δημοσιοποιηθούν.

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Ωστόσο, με στόχο να αναδείξουν τη λεκτική βία, τις απειλές και τη σεξιστική κουλτούρα που, όπως περιγράφουν, αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση, οι ανήλικες αποκάλυψαν τις δυσάρεστες εμπειρίες τους μέσα από μία ταινία μικρού μήκους που οι ίδιες δημιούργησαν.

Ανάμεσα στις πιο σοκαριστικές καταγγελίες των κοριτσιών βρίσκεται η αποκάλυψη ότι αγόρια σχολείου είχαν συντάξει «λίστα βιασμού», κατατάσσοντας τις συμμαθήτριές τους ανάλογα με το ποιες «ήθελαν περισσότερο να βιάσουν»!

Αυξανόμενη ανησυχία για τη βία κατά των γυναικών

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι προχωρά σε νέα μέτρα με στόχο την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Από τον Σεπτέμβριο, τα σχολεία θα εφαρμόσουν ανανεωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης γύρω από τις υγιείς σχέσεις και τις επιβλαβείς συμπεριφορές, ενώ θα δοθούν στους εκπαιδευτικούς περισσότερα εργαλεία για την αντιμετώπιση περιστατικών μισογυνισμού.

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Τα στοιχεία δείχνουν ότι η βορειοανατολική Αγγλία καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά βίας κατά γυναικών και κοριτσιών στη χώρα, με οργανώσεις να προειδοποιούν πως η ανοχή σε σεξιστικές συμπεριφορές από μικρή ηλικία ενδέχεται να οδηγήσει σε κακοποιητικές σχέσεις κατά την εφηβεία και την ενήλικη ζωή.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της κοινωνικής οργάνωσης «Impact Family Services», Κάθριν Μάρτσαντ, προειδοποίησε ότι ολοένα και περισσότερες έφηβες αντιλαμβάνονται εκ των υστέρων πως υπήρξαν θύματα κακοποίησης στις πρώτες τους σχέσεις.

Όπως σημείωσε, πολλές νέες κοπέλες μεγαλώνουν πιστεύοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές αποτελούν φυσιολογικό μέρος μιας σχέσης, επειδή τις βλέπουν να αναπαράγονται στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε πολιτισμικά πρότυπα.

Η ίδια ανέφερε ότι υπάρχουν ακόμη και περιπτώσεις όπου 13χρονα κορίτσια πέφτουν θύματα βιασμού από συνομήλικους τους, επισημαίνοντας ότι τόσο τα κορίτσια όσο και τα αγόρια χρειάζονται ουσιαστική εκπαίδευση γύρω από τη συναίνεση και τον σεβασμό.

Ο ερευνητής Δρ Άλεξ Μπλόουερ, ειδικός σε ζητήματα αρρενωπότητας και εκπαίδευσης, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την απόφαση των κοριτσιών να μοιραστούν δημόσια τις εμπειρίες τους, επισημαίνοντας ωστόσο ότι απαιτείται μεγαλύτερη επένδυση στην εκπαίδευση των αγοριών.

Όπως ανέφερε, ενώ τις τελευταίες δεκαετίες έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ενδυνάμωση των κοριτσιών, δεν έχει αναπτυχθεί ένα αντίστοιχο θετικό πρότυπο για το τι σημαίνει να είναι κανείς υπεύθυνος, υγιής και σεβαστικός άνδρας. Το κενό αυτό, όπως υποστήριξε, συχνά καλύπτεται από ακραίες και επιβλαβείς αφηγήσεις που διακινούνται στο διαδίκτυο.