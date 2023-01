Το βίντεο με το ομοίωμα του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που φαίνεται να κρέμεται από τα πόδια στη Στοκχόλμη, καταδίκασε σε σημερινές (13.1.2023) δηλώσεις του ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον.

Το βίντεο ανέβασε στο ίντερνετ η κουρδική οργάνωση Ροζάβα και δείχνει ένα ομοίωμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να κρέμεται από τα πόδια από ένα σκοινί κάπου στη Στοκχόλμη. Η σκηνοθεσία μιας «δήθεν εκτέλεσης ενός δημοκρατικά εκλεγμένου ξένου ηγέτη» είναι «εξαιρετικά σοβαρή», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Σουηδίας στο δίκτυο TV4.

Πιο αναλυτικά, το βίντεο ανέβηκε στο Twitter από την Επιτροπή της Ροζάβα (όπως αποκαλούνται τα κουρδικά εδάφη στη βόρεια Συρία), μια οργάνωση που πρόσκειται στο Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) και δείχνει την εκτέλεση του Ιταλού δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι το 1945, ενώ μετά το ομοίωμα του Ερντογάν φαίνεται κρεμασμένο από τα πόδια στην άκρη ενός σκοινιού μπροστά στο δημαρχείο της Στοκχόλμης.

«Η Ιστορία έδειξε ότι αυτό το τέλος έχουν οι δικτάτορες», αναφέρει το κείμενο που είναι τυπωμένο πάνω στο βίντεο. Ωστόσο, αυτό προκάλεσε διπλωματικό επεισόδιο χθες Πέμπτη μεταξύ της Τουρκίας και της Σουηδίας, με τον πρεσβευτή της Σουηδίας στην Άγκυρα να καλείται στο τουρκικό ΥΠΕΞ για διαμαρτυρία.

Erdogan’s mannequin has been executed in Sweden’s Stockholm, which drew strong criticism from the Turkish leadership The Swedish FM in response says “Portraying a popularly elected president as being executed outside City Hall is abhorrent.” pic.twitter.com/F5UB74ywd6

Η Τουρκία μπλοκάρει από τον Μάιο την ένταξη της Σουηδίας — όπως και της Φινλανδίας — στο ΝΑΤΟ, κατηγορώντας την ότι φιλοξενεί στο έδαφός της μέλη του ΡΚΚ και οργανώσεις που έχουν συμμαχήσει με αυτό, τους οποίους θεωρεί τρομοκράτες. Η Σουηδία φιλοξενεί μια σημαντική κουρδική διασπορά.

Ο Σουηδός πρωθυπουργός εκτίμησε πως η ενέργεια της οργάνωσης είχε σκοπό να «υπονομεύσει το αίτημα ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ».

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Δεκεμβρίου, η Σουηδία απέλασε ένα μέλος του ΡΚΚ στην Τουρκία. Ωστόσο η τουρκική κυβέρνηση συνεχίζει να ζητεί την έκδοση και άλλων.

We condemn in the strongest possible terms the targeting of Türkiye and its democratically elected president by members of the terrorist organization PKK in Sweden.

We urge the Swedish authorities to take necessary steps against terrorist groups without further delay. https://t.co/B13nyTE1TV