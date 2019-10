«Εγώ λέω να χτυπήσουμε την Τουρκία πολύ δυνατά σε οικονομικό επίπεδο και με κυρώσεις αν δεν παίζουν σύμφωνα με τους κανόνες! Παρακολουθώ προσεκτικά«. Αυτό έλεγε μόλις πριν σχεδόν 24 ώρες ο αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ και οι εξελίξεις που «τρέχουν», πλέον, είναι σοβαρές.



Ο Τραμπ ξεκαθάριζε από την πρώτη στιγμή που… άνοιξε την πόρτα της Συρίας για τον Ερντογάν πως δεν θέλει με τίποτα να… μάθει ότι έπαθαν κάτι οι -λίγοι- αμερικανοί που έχουν μείνει στο σημείου που ο «σουλτάνος»… σφυροκοπά με τον πόλεμο να μαίνεται για τα καλά!

Τι συνέβη όμως;

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Newsweek που σας μετέδωσε πρώτο το newsit.gr, μια ομάδα αμερικανικών ειδικών δυνάμεων «μπλέχτηκε» στα πυρά που εξαπολύει ο Ερντογάν στην βόρεια Συρία, μόλις λίγες ημέρες μετά τις σαφείς προειδοποιήσεις του Πλανητάρχη!

Συγκεκριμένα ο αμερικανός πρόεδρος είχε ξεκαθαρίσει πως θα απομακρύνει τους αμερικανούς από το σημείο, ωστόσο σύμφωνα με το Newsweek, που επικαλείται τόσο έναν Κούρδο αξιωματούχο όσο και έναν αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, μια βάση από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις που βρίσκεται στον λόφο Mashtenour, στην πόλη Κομπανί -όπου η πλειοψηφία είναι Κούρδοι- είναι πολύ κοντά στο σημείο όπου οι τουρκικές δυνάμεις που εκτελούσαν την «Πηγή Ειρήνης» άνοιξαν πυρ εναντίον των Κούρδων μαχητών!

Ο ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε πως οι τουρκικές δυνάμεις θα πρέπει να γνωρίζουν και να προσέχουν το ενδεχόμενο να υπάρχουν αμερικανικές «θέσεις» στο σημείο. Ο ίδιος δεν μπορούσε να είναι ξεκάθαρος όσον αφορά στο πόσοι ακριβώς αμερικανοί βρίσκονταν στο σημείο όταν δέχθηκαν τα πυρά, ωστόσο σημείωσε πως ο αριθμός δεδομένα δεν είναι μεγάλος και το προσδιόρισε μεταξύ 15 και 100 ανθρώπων.

Το Newsweek μεταδίδει πως επικοινώνησε με τον Λευκό Οίκο για να πάρει κάποιο σχόλιο.

Οι τελευταίες πληροφορίες που μεταδίδει το CNN, αναφέρουν πως τα πυρά «έπεσαν» σε απόσταση μόλις κάποιων εκατοντάδων μέτρων από την αμερικανική βάση και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν απώλειες αμερικανών στρατιωτών, ούτε για τυχόν τραυματισμούς.

Εν τω μεταξύ, ένας freelance δημοσιογράφος που συνεργάζεται με διάφορα Μέσα σε όλο τον κόσμο, υποστηρίζει στο Twitter πως ανώτερος αξιωματούχος με τον οποίο συνομίλησε του επιβεβαίωσε το γεγονός, αναρτώντας και μια φωτογραφία της αμερικανικής βάσης που χτυπήθηκε στην πόλη Κομπανί.

Asked senior source and confirmed it

Picture of US base that was hit in Mishtenur hill in Kobani pic.twitter.com/zsk6wOBu7F

— Wladimir (@vvanwilgenburg) October 11, 2019