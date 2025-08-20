Κόσμος

Στα «άδυτα» της συνόδου Τραμπ με Πούτιν – Οι 72 αποκαλυπτικές φωτογραφίες που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος

Ο πίνακας που θαύμασε ο Ρώσος πρόεδρος, η υποδοχή του και η έντονη συνομιλία με τον Αμερικανό ομόλογό του
REUTERS
REUTERS/Kevin Lamarque

72 στιγμιότυπα από την κρίσιμη σύνοδο στην Αλάσκα, που μέχρι πρότινος δεν είχε δει κανείς, δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος την Τρίτη (19.08.2025). Στις φωτογραφίες «πρωταγωνιστεί» το αυστηρό ύφος του Ντόναλντ Τραμπ, το γνωστό, poker face του Βλαντιμίρ Πούτιν αλλά και τα αμερικανικά μαχητικά που «επιστρατεύτηκαν» για την υποδοχή του Ρώσου προέδρου.

Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες αφορούν τα παρασκήνια της συνόδου ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλάντιμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, την περασμένη Παρασκευή: μία συνάντηση στην οποία έγινε η αρχή για να συνεχιστούν οι συνομιλίες για την επίτευξη της ειρήνης ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία.

Στο πρώτο και ίσως το πιο σημαντικό στιγμιότυπο, που τυχαίνει να είναι και ασπρόμαυρο, φαίνεται ο Ντόναλντ Τραμπ να μιλάει έντονα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν πριν την κοινή συνέντευξη Τύπου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται με αυστηρό ύφος να ακουμπά με το δάχτυλό του –σαν να δείχνει- το στήθος του Ρώσου ομόλογού του.

Ανάμεσά τους μόνο ένας μεταφραστής.

Ντόναλντ Τραμπ / Βλαντιμίρ Πούτιν
Official White House Photo by Daniel Torok

Σε άλλο καρέ φαίνεται ο Ντόναλντ Τραμπ στην «κεφαλή» του τραπεζιού συνεδριάσεων του προεδρικού αμερικανικού σκάφους.

Δίπλα του ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ο υπουργός Εμπορίου,Χάουαρντ Λούτνικ, ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ και ο διευθυντής επικοινωνίας, Στίβεν Τσέουνγκ.

Ντόναλντ Τραμπ
Official White House Photo by Daniel Torok

Χαρακτηριστική είναι και η φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν κατά την άφιξη του δεύτερου στην στρατιωτική βάση της Αλάσκας.

Οι δύο ηγέτες στήνονται για να τραβηχτούν οι ιστορικές φωτογραφίες ενώ πίσω τους βρίσκονται τα μαχητικά αμερικανικά αεροσκάφη.

Ντόναλντ Τραμπ / Βλαντιμίρ Πούτιν
Official White House Photo by Daniel Torok
Σημαία της Ρωσίας
Official White House Photo by Daniel Torok

Τέλος, φαίνεται πλάτη ο Βλαντιμίρ Πούτιν να κοιτάζει έναν από τους πίνακες της στρατιωτικής βάσης που απεικονίζει τάρανδους να διασχίζουν ένα παγωμένο τοπίο.

Βλαντιμίρ Πούτιν
Official White House Photo by Daniel Torok
Βλαντιμίρ Πούτιν
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν μετά την κοινή συνέντευξη με τον Ντόναλντ Τραμπ / Official White House Photo by Daniel Torok

Για να δείτε τις υπόλοιπες φωτογραφίες πατήστε ΕΔΩ.

