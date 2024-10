Στα «ραντάρ» του Πενταγώνου μπαίνει Ιρανοαμερικανίδα για τη διαρροή απόρρητων εγγράφων στο Ιράν

Στο στόχαστρο του Πενταγώνου, βρίσκεται μία ανώτερη υπάλληλος στο γραφείο του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν ως ύποπτη για διαρροή απόρρητων εγγράφων που αφορούν στα σχέδια των ισραηλινών πληγμάτων εναντίον του Ιράν, όπως αποκάλυψε την Τρίτη (22.10.2024) αξιωματούχος του Πενταγώνου στο Sky News Arabia.

Το εν λόγω άτομο που έχει «βάλει στο μάτι» το Πεντάγωνο για τη διαρροή στο Ιράν, κατέχει εξουσιοδότηση ασφαλείας που παρέχει πρόσβαση σε εξαιρετικά ευαίσθητες πληροφορίες και υπηρετεί ως αξιωματούχος στο Γραφείο του Βοηθού Υπουργού Άμυνας για τις Ειδικές Επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με επιστολή την οποία είχαν στείλει στον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ Όστιν, Αμερικανοί γερουσιαστές, πρόκειται για την Ιρανοαμερικανίδα, Ariane Tabatabai.

Το Ισραήλ, του οποίου οι ΗΠΑ είναι ο βασικός σύμμαχος, ανακοίνωσε τη βούλησή του να απαντήσει στην εκτόξευση από το Ιράν περίπου 200 πυραύλων προς την ισραηλινή επικράτεια στις αρχές Οκτωβρίου.

Η Ισλαμική Δημοκρατία επιβεβαίωσε πως επρόκειτο για αντίποινα στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί στον Λίβανο ο αρχηγός της σιιτικής Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, και ένας Ιρανός στρατηγός, ο Αμπάς Νιλφορουσάν, όπως και για τη δολοφονία στην Τεχεράνη του αρχηγού της παλαιστινιακής Χαμάς Ισμαΐλ Χανίγια, η οποία αποδόθηκε στο Ισραήλ.

«Το FBI ερευνά το θέμα της φερόμενης διαρροής εμπιστευτικών εγγράφων και εργαζόμαστε σε συντονισμό με τους εταίρους μας του υπουργείου Άμυνας και των υπηρεσιών πληροφοριών», επισημαίνει το FBI σε ένα δελτίο Τύπου, χωρίς να σχολιάσει περαιτέρω.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι έκανε χθες λόγο για μια έρευνα του υπουργείου Άμυνας διευκρινίζοντας πως δεν γνωρίζει «σε αυτήν τη φάση» εάν αυτή η δημοσιοποίηση πληροφοριών ήταν αποτέλεσμα «μιας διαρροής ή μιας παραβίασης ασφαλείας».

Τα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν στο Telegram την περασμένη εβδομάδα περιελάμβαναν αναλύσεις δορυφορικών φωτογραφιών που είχαν κάνει αμερικανικές ομοσπονδιακές υπηρεσίες, σύμφωνα με ΜΜΕ.

Η διαρροή, η οποία περιγράφεται από Αμερικανό αξιωματούχο ως «βαθιά ανησυχητική», προκάλεσε έρευνα υψηλού επιπέδου. Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον αναγνώρισε τη σοβαρότητα του θέματος κατά τη διάρκεια δηλώσεων στην εκπομπή «State of the Union» του CNN, δηλώνοντας ότι οι ισχυρισμοί είναι σημαντικοί και ότι ήδη διεξάγεται έρευνα. Ο Τζόνσον επιβεβαίωσε ότι θα λάβει σύντομα ενημέρωση για το θέμα.

Οποιαδήποτε διαρροή αυτού του είδους θα προκαλούσε αυτομάτως έρευνα από το FBI, σε συνεργασία με το Πεντάγωνο και τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Last year, I called for suspending Ariane Tabatabai’s security clearance for her role in an Iranian info op. Amazingly, she’s still in her job.



The latest apparent leak to an Iranian Telegram channel reflects the Biden-Harris administration’s tolerance of insider threats. pic.twitter.com/Ma6Z6ZAy6W