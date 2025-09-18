Κόσμος

Στάρμερ σε Τραμπ: «Είστε ανάμεσα σε φίλους» – «Αδιάρρηκτοι οι δεσμοί» είπε ο αμερικανός πρόεδρος

Ο Στάρμερ τόνισε ότι οι ΗΠΑ είναι ο «μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος» του Ηνωμένου Βασιλείου - Ο Τραμπ ευχαρίστησε τον Στάρμερ για την υποδοχή του σε «αυτό το όμορφο μέρος» και τον Κάρολο και τη Καμίλα για τη «φανταστική βραδιά»
Το εγκώμιο ο ένας του άλλου έπλεξαν κατά τη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε την συνάντησή τους στην πρωθυπουργική εξοχική κατοικία στο Τσέκερς την Πέμπτη (18.09.2025) o βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Στάρμερ είπε αρχικά στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ: «Είστε ανάμεσα σε φίλους». Και συνέχισε: «Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι υπάρχουν πολλά να γιορτάσουμε για την ιδιαίτερη σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας».

Ο Στάρμερ είπε ακόμα ότι οι ΗΠΑ είναι ο «μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος» του Ηνωμένου Βασιλείου. «Μαζί υποστηρίζουμε πάνω από 2,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και στις δύο οικονομίες».

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε τον «άρρηκτο δεσμό» μεταξύ των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στάρμερ Τραμπ
Στη συνέχεια, ο Τραμπ ευχαρίστησε τον Στάρμερ για την υποδοχή του σε «αυτό το όμορφο μέρος» και τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα για μια «φανταστική βραδιά».

Περιέγραψε τη δεύτερη επίσημη επίσκεψή του ως «υπέροχη τιμή», προσθέτοντας: «Οι δεσμοί μεταξύ των χωρών μας είναι ανεκτίμητοι».

Ο Τραμπ και ο Στάρμερ υπέγραψαν μια νέα συμφωνία τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ.

