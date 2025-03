Στο Λονδίνο φτάνουν ξένοι ηγέτες με στόχο να «ξεκλειδώσουν» σχέδιο για ειρήνη στην Ουκρανία

Μετά το «φιάσκο» στο οποίο εξελίχθηκε η επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο για να υπογράψει την συμφωνία για τα ορυκτά με τον Ντόναλντ Τραμπ, τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας είναι στραμμένα σήμερα (02.03.2025) στο Λονδίνο και στην άτυπη Σύνοδο Ασφαλείας για την Ουκρανία.

Πρόκειται για μια Σύνοδο που θα θέσει σημαντικά ζητήματα επί τάπητος ενώ παράλληλα έχει μεγάλη συμβολική αξία, αφού σε αυτή συμμετέχουν ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, δύο μέρες μετά τον «on air» καβγά του Ζελένσκι με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

Ειδικότερα, στην Σύνοδο Κορυφής θα συμμετέχουν οι ηγέτες: της Ιταλίας, της Ουκρανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Δανίας, της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Πολωνίας, της Ισπανίας, του Καναδά, της Φινλανδίας, της Σουηδίας, της Τσεχίας και της Ρουμανίας.

Θα παραστούν επίσης ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε αλλά και οι Πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα αντίστοιχα.

Η ατζέντα της Συνόδου θα περιλαμβάνει θέματα όπως, η άμεση ενίσχυση της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής υποστήριξης και της αυξημένης οικονομικής πίεσης στη Ρωσία αλλά και τα επόμενα βήματα στον σχεδιασμό για ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας.

