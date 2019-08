Σύγκρουση αεροπλάνου με ελικόπτερο στην Ισπανία – Τουλάχιστον 5 νεκροί

Όπως μεταδίδουν ισπανικά δίκτυα, οι αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον πέντε νεκρούς. Η σύγκρουση του ελικοπτέρου με το μικρό ιδιωτικό αεροπλάνο έγινε πάνω από την Μαγιόρκα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο νεκροί προέρχονται από το ελικόπτερο και οι άλλοι τρεις από το αεροπλάνο.

Η τοπική κυβέρνηση επιβεβαίωσε μέσω Twitter το συμβάν, προσθέτοντας μάλιστα πως ανάμεσα στους νεκρούς υπάρχει και ένα παιδί.

Authorities on the Spanish island of Mallorca say at least five people have been killed in a collision between a helicopter and a small plane (SKY)

