Συνάντηση Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα: Live οι εξελίξεις

Τραμπ: Θέλω κατάπαυση του πυρός άμεσα, δεν θα είμαι ευχαριστημένος αν δεν γίνει σήμερα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν μπορεί να προσδιορίσει τι θα έκανε επιτυχημένη τη σύνοδό του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ξεκαθαρίζοντας όμως πως βασική του επιδίωξη είναι η επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία.

Ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, τι θα έκανε τη συνάντηση επιτυχημένη, ο Τραμπ ανέφερε ότι «Δεν ξέρω. Τίποτα δεν είναι οριστικό. Θέλω ορισμένα πράγματα. Θέλω κατάπαυση του πυρός».

«Θέλω να δω μια κατάπαυση του πυρός άμεσα… Δεν θα είμαι ικανοποιημένος αν δεν γίνει σήμερα», είπε, προσθέτοντας ότι θα συμμετάσχουν επίσης η Ευρώπη και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Θέλω να σταματήσει ο σκοτωμός».

Παράλληλα, απέρριψε την ιδέα ότι δέχεται πιέσεις από την Ευρώπη, λέγοντας ότι «η Ευρώπη δεν μου λέει τι να κάνω».

