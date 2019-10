Συνέλαβε τρία ημίγυμνα μοντέλα και βρήκε τον μπελά του! Η ψεύτικη σύλληψη και η διαθεσιμότητα

Ουδέν μεμπτόν μέχρι εδώ, όμως η σύλληψη ήταν ψεύτικη και σαν να μην έφτανε αυτό, ο αστυνομικός ανέβασε στο instagram βίντεο με τα τρία μοντέλα που φορούσαν ζαρτιέρες και καυτά εσώρουχα και τα οδηγούσε στο τμήμα.

Το βίντεο όπως είναι φυσικό έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες και έχει ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο προβολές με τον αστυνομικό που ονομάζεται William Beeker να φαίνεται να οδηγεί… υπερήφανα τα τρία καυτά μοντέλα στο τμήμα.

Miami Beach cop under investigation after appearing in «inappropriate» instagram videos with Playboy models #BecauseMiami https://t.co/TFkvf6skh9 pic.twitter.com/GU4Suw2Bzb

— Billy Corben (@BillyCorben) 8 Οκτωβρίου 2019