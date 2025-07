Συρία: Δεκάδες νεκροί από διακοινοτικές μάχες στην Σουέιντα με εμπλοκή των κυβερνητικών δυνάμεων ασφαλείας και του Ισραήλ

Δεκάδες είναι οι νεκροί και οι τραυματίες από τις φονικές και αιματηρές μάχες που σημειώθηκαν χθες (13.07.2025) στην Συρία ανάμεσα στις κυβερνητικές δυνάμεις, σε Δρούζους μαχητές και σε φυλές Βεδουίνων.

Ειδικότερα, οι διακοινοτικές μάχες μεταξύ φυλών στη νότια Συρία, προκάλεσαν 89 θανάτους, σύμφωνα με νέο απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα (14.07.2025) το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Πρόκειται για 50 Δρούζους, 46 μαχητές, δύο γυναίκες και δύο παιδιά,18 Βεδουίνους και 14 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ επτά άνθρωποι που δεν έχουν ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

BREAKING — Syrian Army Enters Suwayda Amid Sectarian Warfare



Convoys of the Syrian Arab Army (SAA) are rolling into Suwayda Governorate to support Sunni Bedouin tribes locked in fierce clashes with the Druze-led Suwayda Military Council (SMC).



What sparked the violence?

pic.twitter.com/2Ri0oKV1k3 — Defence Index (@Defence_Index) July 14, 2025

Αυτές οι νέες διακοινοτικές βιαιότητες υπενθυμίζουν τις προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας που αντιμετωπίζει η προσωρινή εξουσία του Αχμέντ αλ-Σαράα, αφότου ανέτρεψε τον πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ, το Δεκέμβριο του 2024, σε μια χώρα ρημαγμένη από σχεδόν 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου.

Οι συγκρούσεις συνεχίζονται σποραδικά σήμερα σε ορισμένα χωριά της επαρχίας της Σουέιντα, ανακοίνωσαν το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και ο τοπικός ενημερωτικός ιστότοπος Suwayda 24.

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν την επομένη «της απαγωγής ενός δρούζου εμπόρου λαχανικών από ένοπλους βεδουίνους, οι οποίοι ύψωσαν οδοφράγματα στην οδό που συνδέει τη Σουέιντα με τη Δαμασκό», διευκρίνισε το Παρατηρητήριο. «Η κατάσταση επιδεινώθηκε» και τα δύο στρατόπεδα προχώρησαν και σε άλλες απαγωγές, πρόσθεσε.

Το Παρατηρητήριο ανέφερε ότι ισχυρές εντάσεις υπέβοσκαν μετά τις διαθρησκευτικές συγκρούσεις τον Απρίλιο ανάμεσα σε δρούζους μαχητές και δυνάμεις ασφαλείας στις ζώνες των δρούζων κοντά στη Δαμασκό και τη Σουέιντα, οι οποίες είχαν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 100 ανθρώπους.

Heavy clashes between Druze militias and Bedouin tribes continue in Suwayda Governorate, Syria, resulting in dozens killed and hundreds injured. – Contributed by Sent Defender. pic.twitter.com/zsiGagarfY — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) July 14, 2025

Μέλη φυλών σουνιτών βεδουίνων της Σουέιντα είχαν συμμετάσχει στις συγκρούσεις στο πλευρό των δυνάμεων ασφαλείας, διευκρίνισε η μη κυβερνητική οργάνωση, ενώ οι Δρούζοι έχουν στο παρελθόν συνεργαστεί με το Ισραήλ, κάτι που ίσως δικαιολογεί και την εμπλοκή ισραηλινών δυνάμεων στην περιοχή.

Ειδικότερα, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα, Δευτέρα 14 Ιουλίου 2025, ότι έπληξε «πολλά θωρακισμένα άρματα μάχης» στη νότια Συρία, κοντά στο χωριό Σάμι, στην περιοχή Σουέιντα.

Ισραηλινά αεροσκάφη εντόπισαν τα τανκς του νέου συριακού στρατού και τα βομβάρδισαν, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

The IDF says it carried out a strike against several tanks near the Syrian village of Sami’ in the Suwayda area.



It says further details will be provided soon. — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) July 14, 2025

Το υπουργείο Άμυνας στη Συρία, σε συντονισμό με το υπουργείο Εσωτερικών, ανακοίνωσε την ανάπτυξη «στρατιωτικών μονάδων στις πληγείσες ζώνες», «το άνοιγμα ασφαλών περασμάτων για τους αμάχους», καθώς και τη βούληση να «μπει τέλος στις συγκρούσεις γρήγορα και με αποφασιστικό τρόπο».

Ο υπουργός Εσωτερικών, Άνας Χατάμπ, δήλωσε μέσω του X πως «η απουσία κρατικών και στρατιωτικών θεσμών, καθώς και θεσμών ασφαλείας, είναι μια μείζων αιτία των επίμονων εντάσεων στη Σουέιντα».

«Η μόνη λύση είναι να επανενεργοποιηθεί (ο ρόλος) των θεσμών ώστε να εξασφαλισθεί η πολιτική ειρήνη» πρόσθεσε στην συνέχεια.