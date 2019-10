Συρία: Φρίκη στην Ρας αλ-Άιν – Η στιγμή που η Τουρκική αεροπορία χτυπά αμάχους – video

Κι αυτό γιατί οι άμαχοι σκοτώνονται κατά δεκάδες από τις Τούρκικές δυνάμεις και τους συμμάχους τους στην Συρία, κάτι που δυστυχώς φαίνεται και στα βίντεο που βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας.

Μέσα σε όσους θεωρεί «τρομοκράτες» ο Ερντογάν φαίνεται πως είναι άμαχοι και δημοσιογράφοι. Γιατί ένα κονβόι απο τέτοιους χτυπήθηκε στην περιοχή Ρας αλ-Άιν από επιδρομή της τουρκικής αεροπορία. Τουλάχιστον δέκα πολίτες σύμφωνα με το Παρατηρητήριο.

Οι εικόνες από το σημείο είναι φρικιαστικές

Horrifying video from a civilian convoy hit near Ras al-Ain N. Syria. Tried to blur it quickly because it’s hard to warch. pic.twitter.com/mF2neIDloq — Mutlu Civiroglu (@mutludc) 13 Οκτωβρίου 2019

Turkish jets struck a convoy heading from Cizire to Serekaniye. Initial reports say that the airstrike left many people dead or wounded. Journalists from France and Brazil are also reported to be in the targeted convoy. pic.twitter.com/LfJlmfrkbZ — Firat News Agency (@anfenglish) 13 Οκτωβρίου 2019

Μάλιστα δημοσιογράφος κατέγραψε και την στιγμή που βόμβα χτυπά το σημείο, σκορπίζοντας παντού αίματα και πτώματα.

This is the moment the convoy was hit A journalist was doing a facebook live so he caught it all on camera

via @mutludc pic.twitter.com/PtKHM6pI7w — Turkey Untold (@TurkeyUntold) 13 Οκτωβρίου 2019

«Οι συνάδέλφοί μας είναι νεκροί»

«Βρισκόμασταν στην φάλαγγα κούρδων αμάχων που στόχευσαν οι τουρκικές δυνάμεις και οι σύμμαχοί τους στο Ρας αλ-Άιν. Η ομάδα μας είναι καλά, αλλά συνάδελφοί μας είναι νεκροί», έγραψε στον λογαριασμό της στο Twitter η Στεφανί Περές, δημοσιογράφος της France Télévisions χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε λόγο για έναν νεκρό δημοσιογράφο, χωρίς να είναι σε θέση να δώσει στοιχεία για την ταυτότητα ή την εθνικότητά του.

Η Τουρκία και οι συμμαχικές της δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση στην βόρεια Συρία για να απωθήσουν από την τουρκοσυριακή μεθόριο τις δυνάμεις των κουρδικών Μονάδων Προστασίας του Λαού (YPG), η οποία θεωρείται από την Αγκυρα «τρομοκρατική οργάνωση».

Σε διάστημα πέντε ημερών, τουλάχιστον 104 κούρδοι μαχητές, καθώς και περί τους εξήντα άμαχοι έχουν σκοτωθεί κατά τις εχθροπραξίες, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του Παρατηρητηρίου. Οι συγκρούσεις έχουν προκαλέσει την έξοδο 130.000 ανθρώπων, σύμφωνα με

Τουλάχιστον 26 άμαχοι σκοτώθηκαν συνολικά σήμερα στην βόρεια Συρία.