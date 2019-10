Συρία: Μπαίνει στον πόλεμο ο Άσαντ! Συμμάχησε με τους Κούρδους

Μπορεί οι Αμερικανοί να τους εγκατέλειψαν και να αποχωρούν από την Βόρεια Συρία για να αφήσουν τον Ερντογάν να κάνει επίθεση, ωστόσο φαίνεται πως οι Κούρδοι… δεν θα είναι εντελώς μόνοι.

Κι αυτό ανακοίνωσαν την επίτευξη συμφωνίας με την Δαμασκό για την ανάπτυξη του συριακού στρατού κατά μήκος της τουρκοσυριακής μεθορίου σήμερα, πέμπτη ημέρα της τουρκικής επίθεσης κατά των κουρδικών δυνάμεων στην βορειοανατολική Συρία.

«Για να αντιμετωπισθεί η τουρκική επίθεση και να εμποδισθεί η συνέχισή της, επιτύχαμε συμφωνία με την συριακή κυβέρνηση για την ανάπτυξη του στρατού κατά μήκος των τουρκοσυριακών συνόρων με στόχο την υποστήριξη των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων», αναφέρεται σε ανακοίνωση της κουρδικής ηγεσίας.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Συρίας, ήδη ο συριακός στρατός άρχισε να αναπτύσσει δυνάμεις στα μέτωπα της βόρειας Συρίας «για να αντιμετωπίσει την τουρκική επίθεση» στο συριακό έδαφος.

#BREAKING Kurds announce deal with Damascus on Syria troop deployment near Turkish border pic.twitter.com/RwdP6GFb63

— AFP news agency (@AFP) 13 Οκτωβρίου 2019