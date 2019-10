Συρία: Ο Ερντογάν «ονειρεύεται» Άραβες στη Μάνμπιτζ και δεν… φοβάται τον Άσαντ

Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να… μαχαιρώσει πισώπλατα τους Κούρδους που βοήθησαν τις ΗΠΑ στη μάχη κατά του ISIS και να δώσει το «πράσινο φως» για την τουρκική επιχείρηση στη βόρεια Συρία (διατάσσοντας την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων) «ανοίγει»… πεδίο δόξης λαμπρό για τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος, σύμμαχος εδώ και χρόνια του καθεστώτος Άσαντ, αναδεικνύεται σε «παίκτη κλειδί» στη Συρία. Ήταν η Μόσχα που μεσολάβησε για να αναγκαστούν, μετά την «προδοσία» των ΗΠΑ, οι Κούρδοι να ζητήσουν από τον πρόεδρο της Συρίας στρατιωτική βοήθεια για να αντιμετωπίσουν την τουρκική εισβολή στα βορειοανατολικά της χώρας.

Από χθες, τα στρατεύματα της Δαμασκού είχαν ξεκινήσει την πορεία προς τα σύνορα της Συρίας με την Τουρκία. Νωρίς το πρωί έγινε γνωστό πως είχαν φτάσει στην περιφέρεια της Ταλ Τάμερ, νότια της μεθοριακής πόλης Ρας αλ Αΐν, όπου διεξάγονται μάχες ανάμεσα στους Κούρδους και τους Τούρκους.

Συριακά κυβερνητικά στρατεύματα έχουν αναπτυχθεί και στην Αΐν Ίσα, στη βόρεια Συρία, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην πρώτη γραμμή του εδάφους όπου οι τουρκικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επέμβαση από την περασμένη εβδομάδα.

Στο πλαίσιο και του «πολέμου»… προπαγάνδας, η συριακή κρατική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα που δείχνουν, όπως υποστήριξε, την είσοδο των στρατευμάτων του Άσαντ στην Αΐν Ίσα, όπου κάτοικοι καλωσορίζουν την άφιξη συριακών κυβερνητικών στρατευμάτων.

Ο συριακός στρατός αναπτύχθηκε και στην πόλη Τάμπκα, κοντά στη Ράκα, σύμφωνα με συριακά κρατικά ΜΜΕ, αποκαθιστώντας το «πάτημα» του κράτους σε μια περιοχή όπου βρίσκεται ένα μεγάλο υδροηλεκτρικό φράγμα.

#BREAKING: Syrian soldiers have moved into #Manbij, #Tabqah, #Hasakah and #Qamishli and established checkpoints towards the M4 Highway. The deal between the #SDF and #Damascus, mediated at Russia’s Hmeymim air base, will allow #SAA troops to deploy along the entire border #Syria pic.twitter.com/3ZvbQIp5zA

— T-Intelligence (@T_intell) October 14, 2019