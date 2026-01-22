«Τα ‘χωσε» ο Ζελένσκι στην Ευρώπη μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ: «Σχεδόν έτοιμα» τα έγγραφα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σφοδρή κριτική στην Ευρώπη εξαπέλυσε από το βήμα του Νταβός ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ξεκινώντας την ομιλία του μετά τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ παρομοιάζοντας την κατάσταση στην Ουκρανία με την ταινία Groundhog Day («Μέρα της Μαρμότας»). Όσον αφορά στη συνάντησή του με τον Τραμπ δήλωσε ότι είναι «σχεδόν έτοιμα» τα έγγραφα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Κανείς δεν θα ήθελε να ζει έτσι, επαναλαμβάνοντας το ίδιο πράγμα για εβδομάδες και μήνες – και φυσικά για τέσσερα χρόνια», είπε. «Κι όμως, έτσι ακριβώς ζούμε σήμερα. Αυτή είναι η ζωή μας» συνέχισε στην ομιλία του ο Ζελένσκι. Σημειώνεται ότι ο Τραμπ δήλωσε ότι η συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Νταβός ήταν «πολύ καλή» και ότι το μήνυμά του προς τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να τελειώσει.

«Μόλις πέρυσι εδώ στο Νταβός έκλεισα την ομιλία μου λέγοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να μάθει πώς να υπερασπίζεται τον εαυτό της. Ένας χρόνος πέρασε και τίποτα δεν έχει αλλάξει» είπε στη συνέχεια ο Ουκρανός πρόεδρος.

Βρισκόμαστε ακόμα σε μια κατάσταση όπου πρέπει να λέω τα ίδια ακριβώς λόγια», συνέχισε.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η Ευρώπη «δεν έχει καν προσπαθήσει να χτίσει τη δική της απάντηση» για να συνεχίσει:

«Ο Πούτιν δεν δικάζεται. Και βρισκόμαστε στον τέταρτο χρόνο του μεγαλύτερου πολέμου στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο άνθρωπος που τον ξεκίνησε όχι μόνο είναι ελεύθερος, αλλά εξακολουθεί να δίνει μάχη για τα παγωμένα του χρήματα στην Ευρώπη».

Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι η Ευρώπη χρειάζεται ενιαίες ένοπλες δυνάμεις που να μπορούν «πραγματικά να υπερασπιστούν την Ευρώπη σήμερα».

Παράλληλα, εξέφρασε αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα του ΝΑΤΟ, λέγοντας πως «κανείς δεν βλέπει τη Συμμαχία να δρα».

«Αν ο Πούτιν αποφασίσει να καταλάβει τη Λιθουανία ή να πλήξει την Πολωνία, ποιος θα απαντήσει;» διερωτήθηκε.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνέχισε την αιχμηρή του κριτική προς την Ευρώπη και τους συμμάχους του Κιέβου, κατηγορώντας τους ότι είναι διχασμένοι και περισσότερο απασχολημένοι με το να μην προσβάλλουν ο ένας τον άλλο παρά με το να δράσουν αποφασιστικά.

«Η Ευρώπη φαίνεται χαμένη, προσπαθώντας να πείσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ να αλλάξει. Αλλά εκείνος δεν θα αλλάξει. Ο πρόεδρος Τραμπ αγαπά ποιος είναι και λέει ότι αγαπά την Ευρώπη, αλλά δεν θα ακούσει αυτό το είδος Ευρώπης».

«Το ειρηνευτικό σχέδιο είναι σχεδόν έτοιμο» – Τριμερής συνάντηση ΗΠΑ, Ουκρανίας και Ρωσίας

Αναφερόμενος στη συνάντηση που είχε νωρίτερα σήμερα με τον Τραμπ, δήλωσε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία είναι σχεδόν έτοιμο και ότι οι δύο πρόεδροι συζήτησαν την αντιαεροπορική άμυνα της χώρας του, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις έχουν καταστρέψει κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι αύριο, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη τριμερής συνάντηση με αντιπροσωπείες από τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και τη Ρωσία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, θα συναντηθούν σήμερα στη Μόσχα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Υποστήριξε, επίσης, ότι η Μόσχα χάνει 35.000 στρατιώτες το μήνα. «Πέρυσι, αυτούς τους μήνες, ήταν περίπου 15.000. Έτσι, η Ρωσία δεν το σκέφτεται, αλλά εμείς το σκεφτόμαστε. Σκεφτόμαστε πώς χάνουν και πόσους στρατιώτες χάνουν. Γνωρίζουμε ότι κινητοποιούν 40.000-43.000 ανά μήνα και αρχίζουν να χάνουν 35.000. Από αυτούς τους 43.000 πρέπει να γνωρίζετε ότι περίπου το 10-15% είναι φυγάδες και υπάρχουν και κάποιοι τραυματίες. Αλλά ο στρατός τους έχει σταματήσει να αυξάνεται. Αυτό είναι σημαντικό», είπε.