Τέξας: Δύο νεκροί στη μεγαλύτερη πυρκαγιά στην ιστορία του – Θερμοκρασίες ρεκόρ τον Φεβρουάριο

Δύο άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο στο Τέξας. Η αμερικανική Πολιτεία αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στην ιστορία της. Στην κλιματική αλλαγή που εκδηλώνεται με υψηλές θερμοκρασίες απέδωσε την πύρινη λαίλαπα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Μία 44χρονη γυναίκα από το Τέξας κατέληξε, όταν το φορτηγό, το οποίο οδηγούσε, περικυκλώθηκε από την πυρκαγιά στο Σμόουκχαους Κρικ, σύμφωνα με αξιωματούχο της υπηρεσίας δημόσιας ασφάλειας της Πολιτείας.

Η πρώτη νεκρή είναι μία ηλικιωμένη 83 ετών που έχασε τη ζωή της όταν έπιασε φωτιά το σπίτι της στη μικρή πόλη Στίνετ.

Η τελευταία έκθεση της Υπηρεσίας Δασών κάνει λόγο για 5.098.000 στρέμματα που έχουν καεί συνολικά από τις πυρκαγιές, από τις οποίες έντεκα έχουν ήδη περιοριστεί (εξακολουθούν να καίνε, χωρίς όμως να προχωρούν) και άλλες δώδεκα έχουν τεθεί υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Δασών του Τέξας, πέντε πυρκαγιές παραμένουν «ενεργές» στο βόρειο τμήμα της πολιτείας. Η μεγαλύτερη εστία, η Σμόουκχαους Κρικ, η οποία είχε ήδη κάψει χθες, Πέμπτη, περίπου 4.350.000 στρέμματα, δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο παρά μόνο κατά «5%» και πλήττει πλέον και ένα μέρος της γειτονικής Οκλαχόμα.

Οι υπεύθυνοι του ράντσου Turkey Track, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή, δήλωσαν πως έχασαν το 80% της ιδιοκτησίας τους που έχει έκταση 320.000 στρεμμάτων.

A massive wildfire raging across Texas has prompted widespread evacuations and road closures. The Smokehouse Creek Fire, now the largest among multiple wildfires in northern Texas, ranks as the fifth-largest wildfire in Texas history pic.twitter.com/M0dTvEMVyS

«Πιστεύουμε πως η απώλεια ζώων κτηνοτροφίας, συγκομιδών και άγριων ζώων, καθώς και άλλων υποδομών στην ιδιοκτησία μας και σε άλλα αγροκτήματα και κατοικίες της περιοχής, είναι χωρίς προηγούμενο στην ιστορία μας», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους που μεταδόθηκε από το ABC News.

Οι πυροσβέστες εκφράζουν φόβους ότι η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου καθώς αναμένονται άνεμοι σε συνθήκες ζέστης και ξηρασίας.

Σύμφωνα με τον Τσαντ Μάιερς, μετεωρολόγο στο CNN, η φωτιά μετακινείται με ταχύτητα δύο ποδοσφαιρικών γηπέδων το δευτερόλεπτο.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν, ο οποίος πραγματοποιεί προεκλογική επίσκεψη στο Τέξας με θέμα τη μετανάστευση, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι 500 ομοσπονδιακοί εργαζόμενοι δραστηριοποιούνται στη μάχη εναντίον των πυρκαγιών, επιπλέον των τοπικών πυροσβεστών.

Πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά κατέγραψαν θερμοκρασίες ρεκόρ το Φεβρουάριο και μερικές γνώρισαν μάλιστα κύματα καλοκαιρινής ζέστης. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ευθύνεται γι’ αυτό το φαινόμενο Ελ Νίνιο, επιπλέον της κλιματικής αλλαγής.

Wildfires spreading in Texas and Oklahoma have prompted evacuations and the closure of a plant that disassembles nuclear weapons. The largest current blaze in the Texas Panhandle is the Smokehouse Creek fire, which had spread to at least 500,000 acres. https://t.co/SdLqFA87nh pic.twitter.com/1ASfcXl2rg