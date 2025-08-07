The Batman – Part II: Ξεκινούν τα γυρίσματα την άνοιξη του 2026

Οι φίλοι του Σκοτεινού Ιππότη έχουν κάθε λόγο να χαίρονται: ο Ρόμπερτ Πάτινσον επιστρέφει στον ρόλο του Batman. Η Warner Bros. Discovery ανακοίνωσε ότι τα γυρίσματα της πολυαναμενόμενης ταινίας «The Batman – Part II» θα ξεκινήσουν την άνοιξη του 2026, με την πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο του 2027.

Η αποκάλυψη ότι ο Ρόμπερτ Πάτινσον επιστρέφει στον ρόλο του Batman περιλαμβάνεται σε πρόσφατη επιστολή προς τους μετόχους, στην οποία το στούντιο τονίζει επίσης την επιτυχία της νέας ταινίας «Superman» σε σκηνοθεσία Τζέιμς Γκαν, η οποία εγκαινίασε το κινηματογραφικό σύμπαν της DC και έχει ήδη αποφέρει 550 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Η μεγάλη επιστροφή του Πάτινσον

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον, ο οποίος φέτος συμμετείχε σε δύο μεγάλες παραγωγές – το «The Odyssey» του Κρίστοφερ Νόλαν και το «Dune: Part Three» του Ντενί Βιλνέβ – θα φορέσει ξανά τη στολή του εκδικητή της Gotham, στην ταινία του Ματ Ριβς, της οποίας το σενάριο ολοκληρώθηκε στις 27 Ιουνίου, σύμφωνα με το Variety.

Η Warner Bros. αποκάλυψε επίσης ότι προχωρούν νέα κινηματογραφικά πρότζεκτ της DC, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται νέα φιλμ με πρωταγωνίστριες τη Supergirl και τη Wonder Woman, αλλά και μια ταινία για τον Clayface. Στο τηλεοπτικό μέτωπο, αναμένονται σειρές όπως το «The Penguin», η νέα σεζόν του «Peacemaker» και το «Lanterns», με πρεμιέρα το 2026.

Όπως υπογράμμισε η εταιρεία, το σύμπαν της DC παραμένει «ένα από τα πιο πολύτιμα στοιχεία πνευματικής ιδιοκτησίας της Warner Bros. Discovery και της παγκόσμιας βιομηχανίας ψυχαγωγίας».

Να σημειωθεί ότι η πρώτη ταινία «The Batman» με τον Πάτινσον κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2022, σημειώνοντας τεράστια εμπορική επιτυχία με 772 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.