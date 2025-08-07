Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

The Batman – Part II: Ξεκινούν τα γυρίσματα την άνοιξη του 2026

Η Warner Bros. Discovery επιβεβαίωσε τη μεγάλη επιστροφή του Ρόμπερτ Πάτινσον ως Batman, με πρεμιέρα το 2027
Ο βρετανός ηθοποιός Ρόμπερτ Πάτινσον
Φωτογραφία αρχείου / EPA / NEIL HALL

Οι φίλοι του Σκοτεινού Ιππότη έχουν κάθε λόγο να χαίρονται: ο Ρόμπερτ Πάτινσον επιστρέφει στον ρόλο του Batman. Η Warner Bros. Discovery ανακοίνωσε ότι τα γυρίσματα της πολυαναμενόμενης ταινίας «The Batman – Part II» θα ξεκινήσουν την άνοιξη του 2026, με την πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο του 2027.

Η αποκάλυψη ότι ο Ρόμπερτ Πάτινσον επιστρέφει στον ρόλο του Batman περιλαμβάνεται σε πρόσφατη επιστολή προς τους μετόχους, στην οποία το στούντιο τονίζει επίσης την επιτυχία της νέας ταινίας «Superman» σε σκηνοθεσία Τζέιμς Γκαν, η οποία εγκαινίασε το κινηματογραφικό σύμπαν της DC και έχει ήδη αποφέρει 550 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Η μεγάλη επιστροφή του Πάτινσον

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον, ο οποίος φέτος συμμετείχε σε δύο μεγάλες παραγωγές – το «The Odyssey» του Κρίστοφερ Νόλαν και το «Dune: Part Three» του Ντενί Βιλνέβ – θα φορέσει ξανά τη στολή του εκδικητή της Gotham, στην ταινία του Ματ Ριβς, της οποίας το σενάριο ολοκληρώθηκε στις 27 Ιουνίου, σύμφωνα με το Variety.

Η Warner Bros. αποκάλυψε επίσης ότι προχωρούν νέα κινηματογραφικά πρότζεκτ της DC, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται νέα φιλμ με πρωταγωνίστριες τη Supergirl και τη Wonder Woman, αλλά και μια ταινία για τον Clayface. Στο τηλεοπτικό μέτωπο, αναμένονται σειρές όπως το «The Penguin», η νέα σεζόν του «Peacemaker» και το «Lanterns», με πρεμιέρα το 2026.

Όπως υπογράμμισε η εταιρεία, το σύμπαν της DC παραμένει «ένα από τα πιο πολύτιμα στοιχεία πνευματικής ιδιοκτησίας της Warner Bros. Discovery και της παγκόσμιας βιομηχανίας ψυχαγωγίας».

Να σημειωθεί ότι η πρώτη ταινία «The Batman» με τον Πάτινσον κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2022, σημειώνοντας τεράστια εμπορική επιτυχία με 772 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η Τουρκία εμπόδισε σκάφος να κάνει έρευνες για την Κύπρο: «Παραβίαζε την υφαλοκρηπίδα μας, αποτρέψαμε τετελεσμένα στη Μεσόγειο»
Η Άγκυρα ανέπτυξε αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις στο σημείο «για να παρακολουθήσουν την πορεία του σκάφους και αν χρειαστεί να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα»
Τουρκία 1
Newsit logo
Newsit logo