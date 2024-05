Θρίλερ με το ελικόπτερο που μετέφερε τον πρόεδρο του Ιράν Εμπραχίμ Ραΐσι

Σε «ατύχημα« ενεπλάκη το ελικόπτερο που μετέφερε τον πρόεδρο του Ιράν, Εμπραχίμ Ραΐσι το απόγευμα της Κυριακής (19/05), σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι λεπτομέρειες για το περιστατικό με τον πρόεδρο του Ιράν Εμπραχίμ Ραΐσι παραμένουν αδιευκρίνιστες αν και οι αρχικές αναφορές ανέφεραν ότι το ατύχημα με το ελικόπτερο ενδεχομένως να οφείλεται στις καιρικές συνθήκες.

Σε αυτή τη συνοδεία υπήρχαν τρία ελικόπτερα, δύο εκ των οποίων επέβαιναν υπουργούς και αξιωματούχους και έφτασαν στον προορισμό τους με ασφάλεια.

Ο Seyyed Mohammad-Ali Al-Hashem, ο ιμάμης της προσευχής της Παρασκευής της Ταμπρίζ και ο υπουργός Εξωτερικών Hossein Amirabdollahian, φέρονται επίσης στο ελικόπτερο μαζί με τον πρόεδρο.

Ο Ραΐσι ταξίδευε στην επαρχία του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν του Ιράν. Η κρατική τηλεόραση περιέγραψε την περιοχή του περιστατικού ως κοντά στην Τζόλφα, μια πόλη στα σύνορα με το έθνος του Αζερμπαϊτζάν, περίπου 600 χιλιόμετρα (375 μίλια) βορειοδυτικά της ιρανικής πρωτεύουσας, Τεχεράνης.

