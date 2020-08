Έφτασε και πάλι στην ελληνική υφαλοκρηπίδα το Oruc Reis, μετά την… αναστροφή που είχε κάνει νωρίς το πρωί της Πέμπτης.

Υπενθυμίζεται πως κατά τις 19:20 το απόγευμα της Τετάρτης (12.08.2020) το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Oruc Reis εξήλθε από την ελληνική υφαλοκρηπίδα, και κινείται εντός της κυπριακής ΑΟΖ.

Ωστόσο γύρω στις 05:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης άλλαξε κατεύθυνση και πάλι, ακολουθώντας παράλληλη πορεία σε σχέση με την προηγούμενη όπου είχε μπει στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Δείτε εδώ την πορεία του Oruc Reis. Το πλοίο χρωματίζεται με γαλάζιο, στην κάτω δεξιά μεριά του χάρτη.

Το Oruc Reis θα μείνει μέχρι τις 23 Αυγούστου στην περιοχή που δέσμευσε η Τουρκία με παράνομη NAVTEX, φέρνοντας τα πράγματα σε οριακό σημείο.

Αυτό ανακοίνωσε ο ίδιος ο Ερντογάν, μιλώντας σε συνέλευση στελεχών του κυβερνώντος κόμματος AKP.

“Το Oruc Reis θα συνεχίσει τις δραστηριότητές του στην περιοχή έως τις 23 Αυγούστου. Η απαίτηση (της Ελλάδας) μιας θαλάσσιας δικαιοδοσίας για το Καστελλόριζο που απέχει 2 χλμ. από την τουρκική ακτή και 580 χλμ από την ηπειρωτική Ελλάδα, δεν μπορεί να εξηγηθεί με κοινή λογική. Είναι αστείο να ισχυρίζεται ότι ένα νησί 10 km2 έχει ναυτική δικαιοδοσία 40 χιλιάδων χιλιομέτρων”.

“Καλώ την Ελλάδα να σεβαστεί τα δικαιώματα της Τουρκίας. Την καλώ να βρεθεί μια φόρμουλα win-win και για τις δύο πλευρές. Την καλώ να σεβαστεί τα δικαιώματα της “τουρκικής” μειονότητας σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και αυτό είναι ένα ζήτημα που θα θέσω και στις σημερινές συνομιλίες”, είπε ο Ερντογάν στη συνέλευση.

«Ο στόχος της Ελλάδας και της ελληνικής διοίκησης είναι να μας περιορίσει μόνο στον Κόλπο της Αττάλειας στη Μεσόγειο. Δεν εποφθαλμιούμε τίποτα, αλλά δεν επιτρέπουμε στους εαυτούς μας να μας αρνηθούν», ήταν ένα άλλα απόσπασμα της ομιλίας του Ερντογάν.

«Η Ελληνοκυπριακή Διοίκηση και η Ελλάδα, όχι η Τουρκία, αυξάνουν την ένταση στη Μεσόγειο, αγνοώντας την Τουρκία και τους Τουρκυκύπριους», ισχυρίστηκε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Erdogan to Greece:



“The resolution in Eastern Mediterranean could only be pursued through dialogue and negotiation. A win-win solution is possible. We aren’t rooting for tensions” pic.twitter.com/jquUvvm7tS