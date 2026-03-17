Το Ιράν επιβεβαιώνει τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί, του

Νεκρός είναι ο επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, όπως επιβεβαίωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης την Τρίτη (17.03.2026).

Σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης Fars, «ο Αλί Λαριτζανί σκοτώθηκε ως μάρτυρας». Πρόκειται για το δεξί χέρι του προηγούμενη ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ενώ πολλοί υποστηρικτές τον θεωρούσαν και διάδοχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, λίγο νωρίτερα παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη, στην οποία δεν επιβεβαίωσε τον θάνατο του Λαριτζανί αλλά τόνισε ότι «η δολοφονία μεμονωμένων ηγετών της χώρας, δεν κλονίζει το σύστημα του Ιράν».

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε ότι ο Λαριτζάνι, ο οποίος ηγούνταν του ανώτατου οργάνου ασφαλείας του Ιράν, σκοτώθηκε σε νυχτερινές επιθέσεις, μαζί με τον αρχηγό της πολιτοφυλακής Μπασίτζ, Γκολάμ Ρεζά Σολεϊμανί.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης είχαν περιγράψει νωρίτερα την επιχείρηση ως απόπειρα δολοφονίας, ενώ στρατιωτικοί αξιωματούχοι μίλησαν αργότερα για «σημαντικά προληπτικά επιτεύγματα» χωρίς να αναφέρουν λεπτομέρειες για τις απώλειες.

Η δολοφονία του Αλί Λαριτζανί, η οποία επιβεβαιώθηκε το πρωί της Τρίτης από τις Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF), αποτελεί τη σημαντικότερη στοχευμένη επίθεση του ισραηλινού στρατού για την εξόντωση υψηλόβαθμου αξιωματούχου μετά το πλήγμα που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στην έναρξη της επιχείρησης κατά του Ιράν.

Η είδηση έγινε γνωστή λίγες ώρες αφού το Ιράν επιβεβαίωσε την δολοφονία του διοικητή των Μπασίτζ, Γκολάμρεζα Σολεϊμανί.

Οι Φρουροί της Επανάστασης επιβεβαίωσαν απόψε τον θάνατο του στρατηγού Γολαμρεζά Σολεϊμανί, του επικεφαλής της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ, τον οποίο σκότωσε το πρωί ο ισραηλινός στρατός.

Στην ανακοίνωση στον επίσημο ιστότοπό τους, το Sepah News, οι Φρουροί αναφέρουν ότι ο Σολεϊμανί επίσης «έπεσε ως μάρτυρας σε μια τρομοκρατική επίθεση του αμερικανο-σιωνιστή εχθρού».

