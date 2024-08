Το Ισραήλ αναφέρει ότι σκότωσε 19 άτομα κατά τον βομβαρδισμό στο σχολείο της Γάζας

Ο στρατός του Ισραήλ έκανε λόγο για 19 νεκρούς τρομοκράτες της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ κατά την αεροπορική επίθεση στο σχολείο Taba’een στην πόλη της Γάζας, τους οποίους και κατονόμασε.

Το πρωί του Σαββάτου το Ισραήλ βομβάρδισε ένα σχολείο της Γάζας και ένα τζαμί «που επλήγη στο εσωτερικό του» επειδή αποτελούσαν «ενεργή στρατιωτική εγκατάσταση της Χαμάς και του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ», όπως διαβεβαίωσε ο αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι του Ισραήλ μέσω X. Σε άλλη ανακοίνωση ο στρατός ανέφερε και κατονόμασε τους 19 τρομοκράτες που κατάφερε να εξουδετερώσει.

Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας της Λωρίδας της Γάζας, που διευθύνεται από τη Χαμάς, ισχυρίστηκε ότι περισσότεροι από 90 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην αεροπορική επιδρομή, περιγράφοντας το περιστατικό ως «φρικιαστική σφαγή». Αρκετοί δυτικοί διπλωμάτες, οι Αιγύπτιοι και οι μεσολαβητές του Κατάρ στις συνομιλίες κατάπαυσης του πυρός για ομήρους και πολλές μουσουλμανικές χώρες κατήγγειλαν το Ισραήλ για την αεροπορική επιδρομή.

Σύμφωνα με το Ισραηλινό στρατό, το χτύπημα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση τριών «πυρομαχικών ακριβείας» εναντίον της αίθουσας διοίκησης των δύο τρομοκρατικών ομάδων που ήταν ενσωματωμένα σε ένα τζαμί στο σχολικό συγκρότημα Taba’een.

«Σήμερα, ο IDF και ο ISA χτύπησαν τρομοκράτες που δρούσαν σε κέντρο διοίκησης και ελέγχου της Χαμάς, το οποίο ήταν ενσωματωμένο μέσα σε ένα τζαμί στο σχολικό συγκρότημα Al-Taba’een. Μετά από έρευνα πληροφοριών, μπορεί να επιβεβαιωθεί αυτή τη στιγμή ότι εξοντώθηκαν τουλάχιστον 19 τρομοκράτες της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ. Αυτοί οι τρομοκράτες επιχείρησαν για να προωθήσουν και να πραγματοποιήσουν επιθέσεις εναντίον στρατιωτών του IDF και του κράτους του Ισραήλ από το εσωτερικό του συγκροτήματος.

Το χτύπημα πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τρία ακριβή πυρομαχικά, τα οποία, σύμφωνα με επαγγελματική ανάλυση, δεν μπορούν να προκαλέσουν το μέγεθος της ζημιάς που αναφέρεται από το Κυβερνητικό Γραφείο Πληροφοριών της Χαμάς στη Γάζα. Επιπλέον, δεν προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο συγκρότημα όπου βρίσκονταν οι τρομοκράτες.

Πριν από το χτύπημα, ελήφθησαν πολυάριθμα μέτρα για τον μετριασμό του κινδύνου πρόκλησης βλάβης αμάχων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μιας μικρής κεφαλής, εναέριας επιτήρησης και πληροφοριών πληροφοριών», έγραψε σε ανάρτησή του ο Ισραηλινός στρατός.

