Το Ισραήλ ετοιμάζει επίθεση στο Ιράν: «Έχουμε καθήκον να απαντήσουμε» είπε στο διάγγελμά του Νετανιάχου

Δραματικές είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τον ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου να δηλώνει μέσα από μαγνητοσκοπημένο διάγγελμα προς του πολίτες ότι είναι καθήκον και δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό και να απαντήσει στο Ιράν.

«Το Ιράν βρίσκεται πίσω από όλες τις απειλές εναντίον μας» ανέφερε αρχικά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου για να συνεχίζει λέγοντας πως εκτόξευσαν εκατοντάδες πυραύλους εναντίον του Ισραήλ σε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις στην ιστορία.

«Καμία χώρα στον κόσμο δεν θα δεχόταν μία τέτοια επίθεση, ούτε το Ισραήλ θα τη δεχτεί» διαμήνυσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Το Ισραήλ έχει το καθήκον και το δικαίωμα να αμύνεται και να απαντά σε τέτοιες επιθέσεις – και αυτό πρόκειται να κάνουμε», πρόσθεσε.

Την ίδια στιγμή, δήλωσε ότι η Χαμάς έχει σχεδόν τελειώσει και ότι η σημαντική ηγεσία της Χεζμπολάχ έχει επίσης εξαλειφθεί, ωστόσο οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) θα συνεχίσουν να πολεμούν μέχρι οι κάτοικοι του Βορρά να μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να επιστραφούν οι όμηροι από τη Γάζα.

