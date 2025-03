Το Ισραήλ ετοιμάζεται για χερσαία επιχείρηση μετά τους βομβαρδισμούς με τους 330 νεκρούς – Καραβάνια Παλαιστίνιων εγκαταλείπουν τη βόρεια Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός διέταξε σήμερα Τρίτη (18.3.25) τους αμάχους στη Λωρίδα της Γάζας να απομακρυνθούν εσπευσμένα από παραμεθόριες ζώνες, μετά τη νύχτα σφοδρών βομβαρδισμών στον παλαιστινιακό θύλακα με απολογισμό τουλάχιστον 330 νεκρούς.

Η διαταγή αφορά «ειδικά» τομείς όπως οι κοινότητες Μπέιτ Χανούν (βόρεια), Χίρμπετ Χουζάα, Αμπάσαν αλ Καμπίρα και Αμπάσαν αλ Τζαντίντα (νότια), οι οποίες χαρακτηρίστηκαν «επικίνδυνες ζώνες μαχών» μέσω X από τον αραβόφωνο εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού, Αβιχάι Αντραΐ. Ο αξιωματικός κάλεσε τους αμάχους να «μετακινηθούν προς το δυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας και στην πόλη Χαν Γιούνις».

The IDF issues evacuation warnings to Palestinians residing on the edges of the Gaza Strip, as the military overnight launched a surprise aerial bombing campaign against Hamas.



In a post on X, the IDF’s Arabic-language spokesman, Col. Avichay Adraee, publishes a map of… pic.twitter.com/xtVw9vbsNb — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 18, 2025

Νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ισραέλ Κατς διεμήνυσε πως η επίθεση στη Γάζα θα συνεχιστεί ωσότου να έχουν επιστρέψει «όλοι» οι όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, μετά τις καταιγιστικές αεροπορικές επιδρομές της νύχτας στον θύλακο.

Κι αυτό παρότι ηγετικό στέλεχος της Χαμάς δήλωσε πως το κίνημα «εργάζεται» σε συντονισμό «με τους μεσολαβητές» στις έμμεσες διαπραγματεύσεις για να «σταματήσει» η επίθεση του Ισραήλ.

Εκπρόσωπος της προεδρίας των ΗΠΑ δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ότι είχε υπάρξει διαβούλευση της ισραηλινής κυβέρνησης με αυτή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πριν από τους σημερινούς βομβαρδισμούς.

Με τη σύμφωνη γνώμη της πολιτικής ηγεσίας, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν «εκτεταμένα πλήγματα» από αέρος «εναντίον τρομοκρατικών στόχων που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφεραν μέσω Telegram η ισραηλινή πολεμική αεροπορία και η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας (Σιν Μπετ).

The IDF releases footage showing Chief of Staff Lt. Gen. Eyal Zamir, Shin Bet head Ronen Bar, and chief of the Israeli Air Force Maj. Gen. Tomer Bar at the IAF’s underground command center at the military headquarters in Tel Aviv, during the overnight airstrikes in the Gaza… pic.twitter.com/PGdodrxezo — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 18, 2025

Ο πιο πρόσφατος απολογισμός των θυμάτων κάνει λόγο για «πάνω από 330 νεκρούς, στην πλειονότητά τους παιδιά και γυναίκες, και εκατοντάδες τραυματίες, δεκάδες από τους οποίους βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μοχάμεντ Ζακούτ, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας.

BREAKING:



Israel has ended the ceasefire in Gaza and is bombing across the Strip, targeting tents, schools, and displacement shelters.



Civil Defense in the Gaza Strip: More than 15 martyrs and a number of wounded as a result of more than 35 Israeli raids.



8 Palestinians,… pic.twitter.com/zwzywjHH5Q — Suppressed News. (@SuppressedNws) March 18, 2025

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Κατς διέταξαν τον στρατό να αρχίσει «σθεναρή δράση εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας», συνόψισε ανακοίνωση του γραφείου του πρώτου που δόθηκε στη δημοσιότητα τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η απόφαση ακολούθησε «την επανειλημμένη άρνηση της Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους μας» και την «απόρριψη όλων των προτάσεων που έλαβε από τον ειδικό απεσταλμένο της προεδρίας των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τους μεσολαβητές», πρόσθεσαν οι υπηρεσίες του πρωθυπουργού Νετανιάχου.

«Το Ισραήλ, εφεξής, θα δράσει αποφασιστικά εναντίον της Χαμάς με αυξημένη στρατιωτική ισχύ», συνέχισε η ανακοίνωση των υπηρεσιών του πρωθυπουργού Νετανιάχου, διευκρινίζοντας πως το επιχειρησιακό σχέδιο παρουσιάστηκε στην κυβέρνηση το σαββατοκύριακο και εγκρίθηκε.

Μερικές ώρες αργότερα ο κ. Κατς τόνισε με ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα πως «δεν θα σταματήσουμε να μαχόμαστε παρά μόνο όταν όλοι οι όμηροι έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους και όταν έχουν επιτευχθεί όλοι οι στόχοι του πολέμου».

«Η Χαμάς εργάζεται με τους μεσολαβητές για να σταματήσουν την επίθεση του Ισραήλ»

Η Χαμάς «εργάζεται με τους μεσολαβητές για να σταματήσουν την επίθεση του Ισραήλ», δήλωσε σήμερα στο AFP ηγετικό στέλεχος του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος ύστερα από μια νύχτα σφοδρών πληγμάτων στον παλαιστινιακό θύλακα, που προκάλεσαν πάνω από 330 θανάτους, σύμφωνα με το AFP.

«Η Χαμάς αποδέχθηκε τη συμφωνία εκεχειρίας και την εφήρμοσε πλήρως αλλά οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής απαρνήθηκαν τις δεσμεύσεις τους (…) ξαναρχίζοντας την επίθεση και τον πόλεμο», σημείωσε ο αξιωματούχος της Χαμάς, η οποία δεν έχει μέχρι στιγμής απαντήσει στα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα.

Έκκληση από το Φόρουμ Οικογενειών στον Νετανιάχου

Παράλληλα το Φόρουμ Οικογενειών, η μεγαλύτερη ένωση συγγενών ομήρων στο Ισραήλ, ζήτησε σήμερα από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου «να σταματήσουν να σκοτώνουν» τους δικούς τους, ύστερα από τα σφοδρά ισραηλινά πλήγματα τη νύχτα στη Λωρίδα της Γάζας.

“Οι οικογένειες των ομήρων αξιώνουν συνάντηση σήμερα το πρωί με τον πρωθυπουργό, τον υπουργό Άμυνας και τον επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας, κατά την οποία θα τους διαβεβαιώσουν για το πώς θα προστατευτούν οι όμηροι από την στρατιωτική πίεση και για το πώς σκοπεύουμε να τους φέρουμε πίσω”, αναφέρεται στην ανακοίνωσή τους, η οποία καταλήγει: “σταματήστε να τους σκοτώνετε (…) τώρα!”.