Το κοροϊδευτικό tweet του Ντόναλντ Τραμπ για την Γκρέτα Τούνμπεργκ

Η εικόνα της μικρής Γκρέτας να ρίχνει ένα δολοφονικό βλέμμα στον Τραμπ την ώρα που έμπαινε στην αίθουσα έκανε τον γύρο του κόσμου. Όπως και ο πύρινος λόγος που εκφώνησε η νεαρή ακτιβίστρια για το κλίμα.

Ο Ντόναλντ όμως σε ένα tweet γεμάτο ειρωνεία έγραψε: «Μοιάζει να είναι ένα χαρούμενο κορίτσι με ένα λαμπρό και υπέροχο μέλλον. Χάρηκα πολύ που την είδα!»

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO

