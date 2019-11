Τουρκία: Σάλος με video για… σωστή οικογενειακή συμπεριφορά

Τα video που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στην Τουρκία δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Διεύθυνση Θρησκευτικών Ζητημάτων, την Diyanet και από τη στιγμή που «ανέβηκαν» στα social media έχουν προκαλέσει χαμό.

Στο ένα από τα video της Diyanet, μια γυναίκα, φορώντας φυσικά τη μαντήλα της, σερβίρει στον άνδρα της τσάι και κέικ. Εκείνος κάθεται σαν… πασάς στην πολυθρόνα του και ασχολείται με το κινητό του. Μοιάζει σαν να μην καταλαβαίνει καν πως η σύζυγός του τον περιποιείται. Κι ας πίνει το τσάι που εκείνη του έφερε.

Όταν το… σερβίρισμα ολοκληρώνεται, η γυναίκα μπαίνει ξανά στο δωμάτιο, κάθεται στον καναπέ και ρίχνει ένα επικριτικό βλέμμα στον σύζυγό της. Ο οποίος εξακολουθεί να ασχολείται με το κινητό του. Έχει κι εκείνη το δικό της στα χέρια της. Κάθεται στον καναπέ, ξανακοιτά τον σύζυγό της και… του στέλνει μήνυμα! Τότε εκείνος, αφού καταλαβαίνει πως την παραμελεί, την πλησιάζει και την αγκαλιάζει και… ζουν αυτοί καλύτερα. «Μην κοιτάς το κινητό σου. Κοίτα το πρόσωπο της γυναίκας σου καλύτερα» είναι το μήνυμα που «πέφτει» στο τέλος του video.

Δεν είναι το μοναδικό video από την Διεύθυνση Θρησκευτικών Ζητημάτων της Τουρκίας. Στο λογαριασμό της στο twitter έχουν ανέβει κι άλλα. Ανάμεσά τους ένα που μια οικογένεια κάθεται στο σαλόνι του σπιτιού και όλοι ασχολούνται με τα κινητά τους…

Και άλλο ένα όπου μια γυναίκα με μαντήλα και μια χωρίς, κάνουν video κλήση, ενώ τα παιδιά τους παίζουν. Ενώ όμως εκείνες μιλούν, τα παιδιά ξεφεύγουν από την προσοχή τους.

Είναι ο τρόπος που «σκέφτηκε» η Τουρκία για να πείσει τους πολίτες της να δώσουν σημασία στις οικογένειές τους. Και κυρίως να «υπηρετούν» τα πρότυπα που έχει στο μυαλό του ο Ερντογάν…

Τα video της Diyanet δεν ήταν δυνατόν να μην προκαλέσουν αντιδράσεις στην Τουρκία. Το (όσο γίνεται) τρολάρισμα στο twitter έφτασε στο σημείο να βάλει τον ίδιο τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον… καναπέ ανάμεσα στο ζευγάρι του πρώτου video!

Το δε φεμινιστικό γκρουπ Mor Dayanisma «πείραξε» λίγο το μήνυμα του video και έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram: «Μην κοιτάς το κινητό σου, σήκω και βάλε μόνος σου τσάι».

Υπάρχουν βέβαια και οι αντιδράσεις που δεν αφορούν στο ιλαρό του πράγματος. Όπως αυτή της Ελίφ Σαφάκ, πασίγνωστης συγγραφέα και υποψήφιας για το βραβείο Booker. «Αγαπητές νεαρές γυναίκες στην Τουρκία, ας παρακαλώ αγνοείστε αυτό το γελοίο και σεξιστικό video που ανέβασε η Διεύθυνση Θρησκευτικών Ζητημάτων για να δείξει την ιδανική τουρκική οικογένεια (στο τέλος). Δεν είστε κατ’ οίκον σκλάβες. Αρκετά με αυτές τις πατριαρχικές ανοησίες», έγραψε στο twitter.

Dear young women of Turkey, please just ignore this utterly ridiculous and sexist video posted by the Directorate of Religious Affairs to show an ideal Turkish family (eventually). You are not domestic slaves. Enough of this patriarchal nonsense https://t.co/muxsrzuGML @t24comtr

