Ο κυβερνήτης πήρε την κατάσταση στα χέρια του και ζήτησε να προσγειωθεί εκτάκτως στο Μπορντό της Γαλλίας προκειμένου το ζευγάρι να συλληφθεί. Έτσι κι έγινε. Αστυνομικοί μπήκαν στο αεροπλάνο και συνέλαβαν το ζευγάρι και το οδήγησαν εκτός αεροπλάνου. Η ανακούφιση όλων ήταν τόσο μεγάλη που πανηγύριζαν και κάποιοι μιας και ήταν στην Γαλλία τους φώναζαν au revoir!

Δείτε εικόνες που τράβηξαν επιβάτες με τα κινητά τους τηλέφωνα την ώρα της σύλληψης του «νευρικού» ζευγαριού από την αστυνομία.

Η εταιρεία ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ότι η ασφάλεια των επιβατών είναι πάνω απ’ όλα.

Videos emerge of couple who had allegedly been aggressive to passengers and the crew on Easyjet flight to Gibraltar. They were handed over to the authorities in Bordeaux.

(Flight expected 22.45) pic.twitter.com/kmAK0TPCGC

— GBC News (@GBCNewsroom) August 5, 2019