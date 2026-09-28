Τραμπ: Καταγγελίες από την αντιπολίτευση για «παράνομη προπαγάνδα» με κυβερνητικά χρήματα

Έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση στις ΗΠΑ προκαλεί τηλεοπτικό σποτ με πρωταγωνιστή τον Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο προβλήθηκε κατά τη διάρκεια αγώνων αμερικανικού ποδοσφαίρου και φέρει την ένδειξη ότι χρηματοδοτήθηκε από την αμερικανική κυβέρνηση.

Οι Δημοκρατικοί καταγγέλλουν ότι πρόκειται για πολιτική προπαγάνδα υπέρ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι πρόκειται για ανακοίνωση που εξυπηρετεί κοινωνικούς σκοπούς.

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Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται σε ένα ασπρόμαυρο βίντεο διάρκειας 30 δευτερολέπτων, το οποίο προβλήθηκε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής μετάδοσης αγώνων αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Στο κλιπ ο Ντόναλντ Τραμπ περπατά σιωπηλός σε έναν διάδρομο και κοιτάζει την κάμερα, ενώ ακούγονται στο βάθος αποσπάσματα από ομιλίες του.

Μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρεται στους «πολεμοχαρείς», τους «κομμουνιστές» και τους υποστηρικτές μιας «παγκοσμιοποιημένης τάξης πραγμάτων».

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Το βίντεο ξεκινά με τη φράση «Αυτή είναι η τελευταία μάχη», ενώ στο τέλος εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη: «Πληρωμένο από την αμερικανική κυβέρνηση».

Οι καταγγελίες των Δημοκρατικών

Η προβολή του σποτ, λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, προκάλεσε αντιδράσεις από στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Μάικ Λέβιν κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί χρήματα των φορολογουμένων για πολιτική διαφήμιση, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «προπαγάνδα».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζον Χίκενλουπερ, ο οποίος χαρακτήρισε το βίντεο «προπαγάνδα» και «παράνομο».

Οι επικρίσεις επικεντρώνονται στο γεγονός ότι το σποτ προβλήθηκε λίγο πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, στις οποίες οι Ρεπουμπλικανοί και οι Δημοκρατικοί διεκδικούν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Τι απαντά ο Λευκός Οίκος

Ο Λευκός Οίκος απορρίπτει την ερμηνεία ότι πρόκειται για πολιτική διαφήμιση.

Όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, το βίντεο αποτελεί «ανακοίνωση που εξυπηρετεί κοινωνικούς σκοπούς», κατηγορία για την οποία ισχυρίζεται ότι έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί κρατικούς πόρους.

Σε σχετική ανακοίνωση χαρακτηρίζει το βίντεο «εκπαιδευτικό και πατριωτικό», ενώ Αμερικανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι υποψήφιος στις συγκεκριμένες βουλευτικές εκλογές και ότι το βίντεο δεν καλεί τους πολίτες να προχωρήσουν σε κάποια συγκεκριμένη ενέργεια.

Είχε δημοσιευτεί ξανά το 2023

Το συγκεκριμένο βίντεο δεν δημιουργήθηκε τώρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δημοσιεύσει το ίδιο κλιπ το 2023 στην πλατφόρμα Truth Social.

Η διαφορά είναι ότι τότε παρουσιαζόταν ως υλικό της δικής του προεκλογικής εκστρατείας, ενώ αυτή τη φορά η προβολή του φέρει την ένδειξη ότι πληρώθηκε από την αμερικανική κυβέρνηση.

Ο Τραμπ έχει, πάντως, καλέσει πρόσφατα τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν στις ενδιάμεσες εκλογές σαν να ήταν και ο ίδιος υποψήφιος, σε μια εκλογική αναμέτρηση που θα μπορούσε να επηρεάσει τον συσχετισμό δυνάμεων στο Κογκρέσο.

Και δεύτερο σποτ με το ίδιο μήνυμαΔεν είναι το πρώτο διαφημιστικό μήνυμα υπέρ του προέδρου που προβάλλεται με την ένδειξη «Πληρώθηκε από την αμερικανική κυβέρνηση».

Την προηγούμενη εβδομάδα είχε προβληθεί ακόμη ένα σποτ που αναφερόταν στον απολογισμό της κυβέρνησης Τραμπ και επαναλάμβανε το μήνυμα «Η Αμερική δεν θα γίνει ποτέ μια κομμουνιστική χώρα».

Στο ίδιο βίντεο ακουγόταν επίσης τραγούδι με επαναλαμβανόμενο τον στίχο «Love me».