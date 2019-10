Τραμπ: Προκαλεί το κοινό αίσθημα! Τώρα… πονάει τους Κούρδους!

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως θα καταστρέψει την τουρκική οικονομία, αν η εισβολή της Τουρκίας στη Συρία εξοντώσει τον εκεί κουρδικό πληθυσμό.

Ο Τραμπ… απειλεί ξανά!

Σε ερώτηση δημοσιογράφου αν ανησυχεί πως ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξοντώσει τους Κούρδους, ο Τραμπ απάντησε: «Θα εξοντώσω την οικονομία του, αν αυτό συμβεί».

«Το έχω κάνει ήδη με τον πάστορα Μπράνσον», τόνισε, αναφερόμενος στις κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ στην Τουρκία για την κράτηση του Αμερικανού ευαγγελιστή πάστορα Άντριου Μπράνσον. «Ελπίζω ότι θα ενεργήσει ορθολογικά», πρόσθεσε.

Too little too late, που θα έλεγαν και οι συμπατριώτες του…

Αυξάνονται οι νεκροί!

Εν τω μεταξύ τουλάχιστον 15 άνθρωποι, ανάμεσά τους 8 άμαχοι, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της τουρκικής επίθεσης εναντίον των κουρδικών δυνάμεων στη βορειοανατολική Συρία, όπως ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε νεότερο απολογισμό του.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης κατά τη διάρκεια της τουρκικής επίθεσης.

Αλλά είπαμε: Τώρα ο Τραμπ… συμπονεί τους Κούρδους.