Τραμπ: «Ρισκάρεις με Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, να είσαι ευγνώμων» – «Μην μας πεις πως θα νιώσουμε» απάντησε ο Ζελένσκι

Στον Λευκό Οίκο έφτασε σήμερα (28.02.2025) ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο υποδέχτηκε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν την συμφωνία για τα ουκρανικά ορυκτά, με φόντο τα τρία χρόνια από την έναρξη της ρωσικής εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ περίμενε στην είσοδο του Λευκού Οίκου τον Ζελένσκι και τον υποδέχτηκε με μια χειραψία και ένα σχόλιο ότι είναι «καλοντυμένος» αφού ο Ουκρανός Πρόεδρος δεν φοράει τα συνηθισμένα χακί ρούχα παραλλαγής.

Οι δύο ηγέτες χαμογελαστοί έβγαλαν φωτογραφίες, με τον Τραμπ να σηκώνει την γροθιά του, το γνωστό σήμα «κατατεθέν» του, δίχως όμως να απαντά σε ερώτηση δημοσιογράφου για το «αν έχει κάποιο μήνυμα προς τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλάντιμιρ Πούτιν».

Αφού κάθισαν στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ ξεκίνησε τις δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «σήμερα θα υπογραφεί μια πολύ δίκαιη συμφωνία για τα ορυκτά με την Ουκρανία και μάλιστα πρόκειται για μεγάλη δέσμευση από τις ΗΠΑ».

Έπειτα ο Τραμπ πρόσθεσε πως μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία είναι «λογικά κοντά».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είπε παράλληλα πως συνομίλησε με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, κάνοντας εκ νέου λόγο, δίπλα στον Ζελένσκι, για μια διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Απευθυνόμενος στον Ουκρανό πρόεδρο, ο ένοικος του Λευκού Οίκου του είπε ότι θα πρέπει να κάνει «συμβιβασμούς».

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι τόνισε πως ελπίζει ότι η συμφωνία για τα ορυκτά θα είναι ένα θετικό βήμα που θα πάει την Ουκρανία μπροστά, ενώ έδωσε έμφαση στο «τι είναι οι ΗΠΑ έτοιμες να κάνουν» για λογαριασμό της Ουκρανίας, αναφερόμενος στις λεγόμενες εγγυήσεις ασφαλείας.

Στη συνέχεια, ο Ζελένσκι είπε στον Τραμπ ότι δεν μπορεί να υπάρξει «κανένας συμβιβασμός» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη διαπραγμάτευση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Έπειτα έδειξε στον Τραμπ φωτογραφίες από τις ρωσικές θηριωδίες και σχολίασε: «Νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι στο πλευρό μας».

Ο Ζελένσκι δείχνει στον Τραμπ Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου / REUTERS / Brian Snyder

Σε ερώτηση δημοσιογράφου του πρακτορείου ειδήσεων BBC, το αν οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν την στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, ο Τραμπ απάντησε: «Ναι, αλλά ελπίζουμε να μην χρειαστεί να στείλουμε πολλά όπλα επειδή θέλουμε να λήξει σύντομα ο πόλεμος».

Σε ό,τι αφορά την συμφωνία για τα ορυκτά, ο ίδιος πρόσθεσε στην συνέχεια: «Πιστεύουμε ότι η συμφωνία είναι καλή γιατί χρειαζόμασταν ό,τι είχαν [εννοεί τις σπάνιες γαίες] και πλέον οι ΗΠΑ αντιμετωπίζονται δίκαια».

Όμως άναψαν τα αίματα στην συνέχεια, όταν ο Τραμπ είπε στον Ζελένσκι ότι ρισκάρει με Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ότι πρέπει να είναι ευγνώμων,, ενώ τον εκβίασε λέγοντας «Είτε υπογράφουμε την συμφωνία είτε είμαστε εκτός».

Στο σημείο αυτό, ο Ουκρανός Πρόεδρος απάντησε: «Προσπαθούμε να λύσουμε ένα πρόβλημα. Μην μας λες πως θα νιώσουμε, δεν είσαι σε θέση να μας υπαγορεύεις τι θα νιώσουμε» με έναν σαφώς ενοχλημένο Τραμπ να σχολιάζει: «Δεν είσαι σε καλή θέση, αρχίζουμε να έχουμε προβλήματα τώρα».

A Full-Video from the White House, of the Heated-Exchange earlier in the Oval Office between U.S. President Donald J. Trump, Vice-President JD Vance and Ukrainian President Volodymyr Zelensky. pic.twitter.com/ex4cnLa6ZS