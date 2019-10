Με δήλωσή του, που έχει αναρτήσει στον λογαριασμό του στο Twitter, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνει κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας, όπως σας είχε ενημερώσει από νωρίς το newsit.gr.

Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, ενώ και ο «πόλεμος» της προπαγάνδας μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ εντείνεται!

Σε μια ανακοίνωση στην οποία δεσμεύτηκε να καταστρέψει γρήγορα την τουρκική οικονομία αν η Άγκυρα συνεχίσει «αυτή την επικίνδυνη και καταστροφική πορεία», ο Τραμπ επίσης τόνισε ότι τα αμερικανικά στρατεύματα που αποσύρθηκαν από τη Συρία θα αναπτυχθούν εκ νέου και θα παραμείνουν στην περιοχή για την παρακολούθηση της κατάστασης.

Όλα αυτά την ώρα που η κατάσταση στην Συρία δείχνει να κρέμεται από μια κλωστή, με την πόλη Μάνμπιτζ να «πολιορκείται» από συριακά και τουρκικά στρατεύματα!

Αναλυτικά ο αμερικανός Πρόεδρος αναφέρει: «Θα υπογράψω σύντομα ένα εκτελεστικό διάταγμα που θα εξουσιοδοτεί την επιβολή κυρώσεων εναντίον τωρινών και πρώην αξιωματούχων της κυβέρνησης της Τουρκίας και οποιουδήποτε άλλου συνέβαλε στις αποσταθεροποιητικές πράξεις της Τουρκίας στην βορειοανατολική Συρία.

Παρομοίως, οι δασμοί στον χάλυβα θα αυξηθούν ξανά στο 50%, στο επίπεδο που βρίσκονταν πριν την μείωση του Μαίου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν επίσης άμεσα τις διαπραγματεύσεις, που διεξάγονται από το υπουργείο Εμπορίου, με σεβασμό στην εμπορική συμφωνία ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Τουρκία.

Αυτό το διάταγμα θα δίνει το δικαίωμα στις ΗΠΑ να επιβάλλουν επιπλέον δυναμικές κυρώσεις σε όλους όσοι μπορεί να έχουν εμπλακεί σε σοβαρές καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρεμπόδιση της κατάπαυσης του πυρός, παρεμπόδιση εκτοπισμένων ανθρώπων από το να επιστρέψουν στις πατρίδες τους, εξαναγκασμό επαναπατρισμού προσφύγων, ή σε απειλή της ειρήνης, της ασφάλειας ή της σταθερότητας στην Συρία.

Το διάταγμα θα εξουσιοδοτεί ένα μεγάλο εύρος συνεπειών, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών κυρώσεων, το μπλοκάρισμα της περιουσίας, και τον αποκλεισμό της εισόδου στις ΗΠΑ.

Από την πρώτη της μέρα στην προεδρία, η κυβέρνηση Τραμπ εργάστηκε ακούραστα για να διατηρήσει την ασφάλεια και την ειρήνη των ΗΠΑ και των πολιτών της. Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί μας απελευθέρωσαν το 100% του αδίστακτου εδαφικού χαλιφάτου του ISIS. Η Τουρκία δεν πρέπει να θέσει σε κίνδυνο αυτά τα κεκτημένα. Η Τουρκία πρέπει επίσης να βάλει σε προτεραιότητα την προστασία των πολιτών, ειδικά των ευάλωτων εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων στην βορειοανατολική Συρία.

Άνευ διάκρισης στόχευση πολιτών, καταστροφή υποδομών πολιτών, και στόχευση εθνικών ή θρησκευτικών μειονοτήτων είναι απαράδεκτες. Επιπλέον, η επιστροφή των προσφύγων πρέπει να γίνει με ασφαλή, εθελοντικό και αξιοπρεπή τρόπο».

Στην συνέχεια της επιστολής του, ο πρόεδρος Τραμπ αναφέρει:

Η στρατιωτική επίθεση της Τουρκίας θέτει σε κίνδυνο τους αμάχους και απειλεί την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή. Ήμουν απολύτως σαφής με τον Πρόεδρο Ερντογάν: η δράση της Τουρκίας προκαλεί ανθρωπιστική κρίση και δημιουργεί προϋποθέσεις για πιθανά εγκλήματα πολέμου. Η Τουρκία πρέπει να εξασφαλίσει την ασφάλεια των αμάχων, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών και εθνικών μειονοτήτων, και είναι τώρα, ή μπορεί να είναι στο μέλλον, υπεύθυνη για τη συνεχιζόμενη κράτηση των τρομοκρατών ISIS στην περιοχή. Δυστυχώς, η Τουρκία δεν φαίνεται να αμβλύνει τα ανθρωπιστικά αποτελέσματα της εισβολής της.

Όπως ανέφερα, αποσύρω τα υπόλοιπα μέλη των υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών από τη βορειοανατολική Συρία. Καθώς οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν νικήσει το χαλιφάτο του ISIS, τα στρατεύματα των Ηνωμένων Πολιτειών που αναχωρούν από τη Συρία θα αναδιαμορφωθούν και θα παραμείνουν στην περιοχή για να παρακολουθήσουν την κατάσταση και να αποτρέψουν την επανάληψη του 2014, όταν η παραμελημένη απειλή του ISIS έσκασε σε όλη τη Συρία και το Ιράκ. Ένα μικρό αποτύπωμα των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών θα παραμείνει στο At Tanf Garrison στη νότια Συρία για να συνεχίσει να πολεμά τα απομεινάρια του ISIS.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εφαρμόσουν επιθετικά οικονομικές κυρώσεις για να στοχεύσουν όσους επιτρέπουν, διευκολύνουν και χρηματοδοτούν αυτές τις εξευτελιστικές πράξεις στη Συρία. Είμαι απόλυτα πρόθυμος να καταστρέψω ταχέως την οικονομία της Τουρκίας εάν οι Τούρκοι ηγέτες συνεχίσουν αυτή την επικίνδυνη και καταστροφική πορεία«.

