Τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ: Δράστες άνοιξαν πυρ σε λεωφορείο – Αναφορές για νεκρούς, πάνω από 10 οι τραυματίες

Πληροφορίες πως οι δράστες εξουδετερώθηκαν από τις αρχές - Τουλάχιστον οι 3 τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση
Ανανεώθηκε πριν 15 λεπτά
Ισραηλινοί αστυνομικοί στο σημείο της επίθεσης ενώ κείτονται τα θύματα στη μέση του δρόμου / REUTERS/Ronen Zvulun

Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έπεσαν νεκροί και πάνω από 10 τραυματίστηκαν σε τρομοκρατική επίθεση με πυροβόλο όπλο που έγινε το πρωί της Δευτέρας (08.09.2025) στην Ιερουσαλήμ.

Η τρομοκρατική επίθεση έγινε σε είσοδο της Ιερουσαλήμ, όταν 2 ένοπλοι άνοιξαν πυρ μέσα σε λεωφορείο. Από τους τραυματίες, οι 3 είναι σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με το Jerusalim Post.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι δύο δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης εξουδετερώθηκαν.

Τα σημάδια από τις σφαίρες στο λεωφορείο / REUTERS / Ronen Zvulun
Israeli police officers and emergency personnel work at the scene where a suspected shooting attack took place at the outskirts of Jerusalem September 8, 2025 REUTERS
REUTERS/Ronen Zvulun

«Είδαμε ανθρώπους να κείτονται αναίσθητοι στο δρόμο, στις άκρες του δρόμου και στο πεζοδρόμιο κοντά σε μια στάση λεωφορείου. Υπήρχε μεγάλη καταστροφή στον τόπο του συμβάντος, σπασμένα γυαλιά στο πάτωμα και μεγάλη αναταραχή. Αρχίσαμε να παρέχουμε ιατρική περίθαλψη στους τραυματίες και συνεχίζουμε να τους περιθάλπουμε και να τους μεταφέρουμε σε νοσοκομεία», ανέφερε διασώστης που έσπευσε.

