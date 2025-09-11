Κόσμος

Τσάρλι Κερκ: Απολύθηκε ο πολιτικός αναλυτής του MSNBC Matthew Dowd μετά τα σχόλια για τη δολοφονία του 31χρονου

«Δεν μπορείς να λες αυτά τα φρικτά λόγια χωρίς να περιμένεις ότι θα γίνουν φρικτές πράξεις. Και αυτό είναι δυστυχώς το περιβάλλον στο οποίο ζούμε»
ο πολιτικός αναλυτής του MSNBC Matthew Dowd
ο πολιτικός αναλυτής του MSNBC Matthew Dowd / Photo by Ida Mae Astute/Disney General Entertainment Content via Getty Images

Ο πολιτικός αναλυτής του MSNBC, Matthew Dowd, απολύθηκε από το κανάλι μετά από τα σχόλιά του για τη δολοφονία του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα των ΗΠΑ.

«Ήταν ένας από τους πιο διχαστικούς νεαρούς, που συνεχώς προωθεί αυτό το είδος ρητορικής μίσους ή στοχεύει σε ορισμένες ομάδες», είπε ο Matthew Dowd κατά τη διάρκεια έκτακτης συζήτησης μετά τη δολοφονία του 31χρονου ακτιβιστή και υπερασπιστή του Τραμπ. «Και πάντα επιστρέφω στο γεγονός ότι οι μισητές σκέψεις οδηγούν σε μισητά λόγια, τα οποία με τη σειρά τους οδηγούν σε μισητές πράξεις. Και νομίζω ότι αυτό είναι το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε».

«Δεν μπορείς να σταματήσεις στις φρικτές αυτές σκέψεις και μετά να λες αυτά τα φρικτά λόγια χωρίς να περιμένεις ότι θα γίνουν φρικτές πράξεις», συνέχισε. «Και αυτό είναι δυστυχώς το περιβάλλον στο οποίο ζούμε».

Αργότερα, το Variety, το Deadline και η Wall Street Journal ανέφεραν ότι ο Matthew Dowd απολύθηκε, επικαλούμενα πηγές του δικτύου.

Οι δηλώσεις του Dowd προκάλεσαν έντονη αντίδραση στα social media με την πρόεδρο του MSNBC Rebecca Kutler να παρεμβαίνει άμεσα: «Κατά τη διάρκεια της κάλυψης των έκτακτων ειδήσεων για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ο Matthew Dowd έκανε σχόλια που ήταν ακατάλληλα, αναίσθητα και απαράδεκτα,» δήλωσε η Kutler με ανάρτησή της στο X (πρώην Twitter).

«Ζητούμε συγγνώμη για τα λόγια του, όπως έκανε και ο ίδιος. Δεν υπάρχει χώρος για βία στην Αμερική – είτε είναι πολιτική είτε οποιασδήποτε μορφής».

Σύμφωνα με το Variety, το κανάλι αποφάσισε να απομακρύνει οριστικά τον Dowd το βράδυ της Τετάρτης λόγω των δηλώσεών του.

