Τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους σκότωσαν στρατιωτικούς σε ενέδρα στο Σινά!

Πηγές προσκείμενες στις δυνάμεις ασφαλείας, ανακοίνωσαν ότι άλλοι δύο Αιγύπτιοι στρατιωτικοί τραυματίστηκαν στην επίθεση, η οποία σημειώθηκε στην Μπιρ αλ Άμπεντ του βορείου Σινά.

Το ΙΚ υποστήριξε με ανακοίνωσή του, την οποία μετέδωσε το πρακτορείο «ειδήσεων» «Amaq», όργανο προπαγάνδας της τζιχαντιστικής οργάνωσης ότι στην ενέδρα σκοτώθηκαν 15 στρατιωτικοί.

Δεν ήταν δυνατό να επαληθευτεί ο συγκεκριμένος ισχυρισμός από ανεξάρτητη πηγή.

