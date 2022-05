Πρώτα η γραβάτα με τις ελληνικές σημαίες, την οποία επέλεξε να φορέσει για να υποδεχτεί τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στον Λευκό Οίκο και μετά οι δυο αναρτήσεις για τα όσα έγιναν. Ο Τζο Μπάιντεν επιβεβαίωσε το παρατσούκλι… Μπαϊντενόπουλος.

Μετά τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στον Λευκό Οίκο, ο Τζο Μπάιντεν ανέβασε μια φωτογραφία τους από το Οβάλ Γραφείο. Μετά τη δεξίωση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέλεξε μια φωτογραφία με τους δυο ηγέτες και τις συζύγους τους.

«Ήταν τιμή που υποδέχτηκα τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε δεξίωση στον Λευκό Οίκο. Η φιλία, η συνεργασία, και η συμμαχία ανάμεσα στα δύο έθνη είναι πιο ισχυρές από ποτέ», ανέφερε η ανάρτηση του Τζο Μπάιντεν, την οποία συνόδευε η φωτογραφία του ίδιου και της Τζιλ Μπάιντεν με τον Κυριάκο και τη Μαρέβα Μητσοτάκη.

It was an honor to host Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis and Mrs. Mitsotaki for a reception at the White House. The friendship, partnership, and alliance between our two nations is stronger than it has ever been. pic.twitter.com/2DLXuP9yhZ