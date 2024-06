Τζο Μπάιντεν: «Πάγωσε» ξανά πάνω σε σκηνή, τον απομάκρυνε ο Μπαράκ Ομπάμα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν φαίνεται ότι «πάγωσε» στη σκηνή και χρειάστηκε να τον αποσύρει ο Μπαράκ Ομπάμα κατά την ολοκλήρωση μιας εκδήλωσης για την προεκλογική εκστρατεία του στο Λος Άντζελες, το βράδυ του Σαββάτου (15.06.2024).

Η αμήχανη στιγμή έλαβε χώρα αφού ο Τζο Μπάιντεν και ο προκάτοχός του Μπαράκ Ομπάμα κάθισαν για μια 45λεπτη συνέντευξη με τον παρουσιαστή Jimmy Kimmel.

Καθώς οι άνδρες στάθηκαν για χειροκρότημα, το βλέμμα του Μπάιντεν φάνηκε να μένει καρφωμένο στο κενό – πάνω στο κοινό- για 10 ολόκληρα δευτερόλεπτα, μέχρι που ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα τον έπιασε από το χέρι και τον οδήγησε εκτός σκηνής.

Το συγκεκριμένο περιστατικό πάντως δεν είναι το πρώτο του είδους του καθώς έχουν καταγραφεί αρκετές στιγμές όπου ο Μπάιντεν εμφανίζεται ζαλισμένος ή μπερδεμένος σχετικά με το πού βρίσκεται, όπως όταν φάνηκε να περιπλανιέται στη σύνοδο κορυφής της G7 στην Απουλία της Ιταλίας.

That’s a wrap on record-setting Democratic fundraiser for Joe Biden’s reelection campaign (netting $28M). Former President Barack Obama and President Joe Biden offer final waves to Peacock Theater crowd as Obama then grabs Biden’s hand to lead him offstage following 40-minute… pic.twitter.com/xbE2jf3jdz