Ο διάδοχος του θρόνου πρίγκιπας Γουίλιαμ άφησε τις προετοιμασίες της στέψης του πατέρα του, Βασιλιά Καρόλου Γ’ και πήγε για… μπίρες με τη σύζυγό του, Κέιτ Μίντλετον.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον έκαναν ένα διάλειμμα από τις πυρετώδεις ετοιμασίες της στέψης του Βασιλιά Καρόλου, και πήγαν με το Μετρό για… μπίρες σε μία λονδρέζικη παμπ.

Ο Κάρολος θα στεφθεί Βασιλιάς μεθαύριο Σάββατο, 6 Μαΐου, στο Αββαείο του Γουέστμινστερ, ακολουθώντας ένα τυπικό που χρονολογείται εδώ και μια χιλιετία.

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό από ένα πλήθος που είχε συγκεντρωθεί έξω από την παμπ Dog and Duck στο Σόχο, στην καρδιά της νυχτερινής ζωής του Λονδίνου. Στη συνέχεια μπήκαν μέσα για να συνομιλήσουν με τους θαμώνες και τους ιδιοκτήτες.

«Ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά» είπε ο Γουίλιαμ, απολαμβάνοντας μία μπίρα Kingmaker μέσα στην παμπ του 19ου αιώνα. Όταν ρωτήθηκε για τις εορταστικές εκδηλώσεις η Κέιτ, που απολάμβανε την μπίρα της, συνομιλώντας με τους πελάτες, είπε:

«Θα είναι μια γεμάτη ημέρα. Θα τα καταφέρουμε. Αισθάνομαι ακόμη ότι προσπαθούμε να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά»!

Το Σάββατο (06.05.2023), ο Γουίλιαμ και η Κέιτ θα ακολουθούν με τη δική τους άμαξα τη χρυσή άμαξα του Βασιλιά Καρόλου στην πομπή στο κεντρικό Λονδίνο.

Για να πάνε στην παμπ επέλεξαν ένα πιο «ταπεινό» μέσο: Πήραν τη γραμμή «Ελίζαμπεθ» του Μετρό, που πήρε το όνομά της από τη γιαγιά του διαδόχου, τη Βασίλισσα Ελισάβετ.

