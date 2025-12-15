Βερολίνο: «Επετεύχθη πραγματική πρόοδος στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις Ουκρανίας και ΗΠΑ» – Το εδαφικό παραμένει «αγκάθι»

Ολοκληρώθηκαν, έπειτα από πέντε ώρες, οι συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στο Βερολίνο, ανακοίνωσε πριν από λίγο το γραφείο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ακολουθούν οι συναντήσεις του κ. Ζελένσκι με Γερμανούς αξιωματούχους, ενώ είναι άγνωστο εάν στο αποψινό δείπνο με τους Ευρωπαίους εταίρους θα υπάρχει αμερικανική συμμετοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας, τη Ολλανδίας, τη Πολωνίας και της Σουηδίας, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε είναι μεταξύ αυτών που αναμένεται ότι θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες που θα διεξαχθούν απόψε στο Βερολίνο.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέφαν Κορνέλιους, δεν είναι ακόμη βέβαιο εάν οι δύο Αμερικανοί διαπραγματευτές, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ, θα συμμετάσχουν στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί απόψε με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Διευκρίνισε πάντως ότι έχουν προσκληθεί.

Η συζήτηση, ανέφερε ο κ. Κορνέλιους, θα επικεντρωθεί «στο ζήτημα του εδάφους και της ασφάλειας». Ειδικά το ζήτημα της ασφάλειας, πρόσθεσε, «θα καθορίσει τελικά εάν αυτός ο πόλεμος θα σταματήσει πραγματικά και εάν θα αναζωπυρωθεί ή εάν μια αναζωπύρωση μπορεί να αποτραπεί και να προληφθεί».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ουσία των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο n-tv, υψηλόβαθμος αξιωματούχος δήλωσε ότι, αντιθέτως με όσα κυκλοφόρησαν σε ΜΜΕ, η Ουκρανία δεν έχει δηλώσει ότι παραιτείται από την πρόθεσή της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, ενώ οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη παρουσιάσει λεπτομέρειες για τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητά το Κίεβο.

Νωρίτερα σήμερα, Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι Αμερικανοί διαπραγματευτές εξακολουθούν να ζητούν από την Ουκρανία να εγκαταλείψει το τμήμα της περιφέρειας του Ντονμπάς που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των δυνάμεων του Κιέβου.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ένας αξιωματούχος που έχει γνώση των συζητήσεων, είπε ότι το εδαφικό παρέμεινε και σήμερα ανεπίλυτο και ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία απάντησε την Κυριακή ότι απαιτούνται περαιτέρω συζητήσεις.

Ουμέροφ: «Επιτεύχθη πραγματική πρόοδος»

Ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ, δήλωσε σήμερα ότι Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι πέτυχαν «πραγματική πρόοδο» στον δεύτερο γύρο των συνομιλιών στο Βερολίνο.

«Τις τελευταίες δύο μέρες, οι Ουκρανο-Αμερικανικές διαπραγματεύσεις ήσαν εποικοδομητικές και παραγωγικές, και επιτεύχθηκε πραγματική πρόοδος» έγραψε ο Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και Άμυνας, στο Χ.

«Η αμερικανική ομάδα υπό την ηγεσία του Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ εργάζεται εξαιρετικά εποικοδομητικά για να βοηθήσει την Ουκρανία να βρει ένα τρόπο για μια ειρηνευτική συμφωνία που θα διαρκέσει».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο μεταξύ συναντήθηκε νωρίτερα με τον ομοσπονδιακό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, ο οποίος τον υποδέχθηκε αγκαλιάζοντάς τον και λέγοντας «Γεια σου, φίλε μου!». Έπειτα, επισκέφθηκε το ομοσπονδιακό κοινοβούλιο, όπου τον υποδέχθηκε η πρόεδρος Γιούλια Κλέκνερ και αργότερα θα μεταβεί στην καγκελαρία για συνάντηση με τον Φρίντριχ Μερτς.

Στο Βερολίνο εφαρμόζεται ήδη από το Σαββατοκύριακο το αυστηρότερο δυνατό πρωτόκολλο ασφαλείας, με περισσότερους από 3.600 αστυνομικούς να περιφρουρούν την κίνηση των ηγετών που συμμετέχουν στις συνομιλίες για την Ουκρανία. Εκτεταμένα είναι τα προβλήματα στους δρόμους, καθώς το κέντρο είναι αποκλεισμένο, ενώ καθυστερήσεις και αλλαγές σημειώνονται και στα δρομολόγια των μέσων σταθερής τροχιάς.