Βραζιλία: Επιβάτες αεροπλάνου ξυλοκόπησαν άνδρα που προσπάθησε να ανοίξει την έξοδο κινδύνου εν πτήσει

Πανικός επικράτησε σε πτήση από τη Βραζιλία στον Παναμά όταν ένας επιβάτης προσπάθησε να ανοίξει μια από τις εξόδους κινδύνου με τους επιβάτες και το πλήρωμα να αντιδρούν άμεσα και να τον ξυλοκοπούν.

Μάλιστα, στο Χ (πρώην Twitter) ανέβηκε βίντεο μέσα από την πτήση, όπου φαίνονται επιβάτες και πλήρωμα να προσπαθούν να περιορίσουν τον άνδρα που θέλησε να σπείρει τον θάνατο στο αεροπλάνο από τη Βραζιλία για τον Παναμά.

Σύμφωνα με τον φωτορεπόρτερ Κριστιάνο Καρβάλιο που επέβαινε στην πτήση CM204 των Copa Airlines την περασμένη Τρίτη, όλα ξεκίνησαν περίπου 30 λεπτά πριν την προσγείωση του αεροσκάφους.

Όπως είπε ο Καρβάλιο, ο συγκεκριμένος επιβάτης αρχικά όρμησε στο πίσω μέρος του αεροπλάνου κρατώντας ένα πλαστικό μαχαίρι με το οποίο προσπάθησε να πάρει όμηρο έναν από τους αεροσυνοδούς.

Μάλιστα, στη συνέχεια επιχείρησε να ανοίξει μια από τις εξόδους κινδύνου.

«Μια από τις αεροσυνοδούς άρχισε να ουρλιάζει και μια άλλη προσπάθησε να τον σταματήσει αλλά εκείνος ήταν πολύ δυνατός» δήλωσε ο Καρβάλιο.

Άμεσα έπεσαν πάνω του άλλοι επιβάτες και μαζί με το πλήρωμα κατάφεραν να τον σταματήσουν.

A passenger on a Copa Airlines flight CM204 operated by an aircraft registration HP-1843CMP from Brasilia (BSB) to Panama City (PTY), tried to open the plane’s emergency door mid-flight on Tuesday, the 5th November, and was restrained by other passengers.



As per Passengers, the… pic.twitter.com/Edt41WefXY