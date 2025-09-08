Βρετανία: Φωτιά στο αεροδρόμιο του Χίθροου – Εκκενώθηκε τερματικός σταθμός

Πυροσβέστες δέχτηκαν κλήση για φωτιά στο αεροδρόμιο του Χίθροου στην Βρετανία και αυτή τη στιγμή ανταποκρίνονται στο περιστατικό καθώς υπάρχει πιθανότητα να προκλήθηκε από «επικίνδυνα υλικά». Το περιστατικό συνέβη στον τερματικό σταθμό 4 ο οποίος έχει εκκενωθεί και χιλιάδες επιβάτες έχουν βγει απο το κτήριο.

Ειδικές ομάδες έχουν αποσταλεί για να πραγματοποιήσουν αξιολόγηση της κατάστασης για την φωτιά στο Χίθροου, και μέρος του αεροδρομίου έχει εκκενωθεί προληπτικά, ενώ οι πυροσβέστες ανταποκρίνονται στο περιστατικό.

«Η πυροσβεστική υπηρεσία ειδοποιήθηκε πρώτη φορά για το περιστατικό στις 17:01 και ομάδες από τις πυροσβεστικές σταθμούς Feltham, Heathrow, Wembley και τις γύρω περιοχές έχουν αποσταλεί στο σημείο»

Firefighters responding to 'possible hazardous materials incident' at Heathrow Airport

«Τα τρένα δεν μπορούν να σταματήσουν στον τερματικό σταθμό 4 του αεροδρομίου Heathrow λόγω της επέμβασης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σε ένα περιστατικό», αναφέρει η National Rail σε ανάρτησή της στο X.

NEW – #ArdrossanHarbour – No trains to / from Ardrossan Harbour until approximately 20:00.



https://t.co/9s30YbdNfU — National Rail (@nationalrailenq) September 8, 2025

Some Heathrow Express trains to and from Heathrow Airport are currently delayed.

Επίσης ορισμένα τρένα Heathrow Express από και προς το αεροδρόμιο Heathrow έχουν καθυστέρηση.