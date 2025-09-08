Κόσμος

Βρετανία: Φωτιά στο αεροδρόμιο του Χίθροου – Εκκενώθηκε τερματικός σταθμός

Ο κόσμος έξω από το Χίθροου
Ο κόσμος έξω από το Χίθροου / φωτό Χ

Πυροσβέστες δέχτηκαν κλήση για φωτιά στο αεροδρόμιο του Χίθροου στην Βρετανία και αυτή τη στιγμή ανταποκρίνονται στο περιστατικό καθώς υπάρχει πιθανότητα να προκλήθηκε από «επικίνδυνα υλικά». Το περιστατικό συνέβη στον τερματικό σταθμό 4 ο οποίος έχει εκκενωθεί και χιλιάδες επιβάτες έχουν βγει απο το κτήριο.

Ειδικές ομάδες έχουν αποσταλεί για να πραγματοποιήσουν αξιολόγηση της κατάστασης για την φωτιά στο Χίθροου, και μέρος του αεροδρομίου έχει εκκενωθεί προληπτικά, ενώ οι πυροσβέστες ανταποκρίνονται στο περιστατικό.

«Η πυροσβεστική υπηρεσία ειδοποιήθηκε πρώτη φορά για το περιστατικό στις 17:01 και ομάδες από τις πυροσβεστικές σταθμούς Feltham, Heathrow, Wembley και τις γύρω περιοχές έχουν αποσταλεί στο σημείο»

«Τα τρένα δεν μπορούν να σταματήσουν στον τερματικό σταθμό 4 του αεροδρομίου Heathrow λόγω της επέμβασης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σε ένα περιστατικό», αναφέρει η National Rail σε ανάρτησή της στο X.

Επίσης ορισμένα τρένα Heathrow Express από και προς το αεροδρόμιο Heathrow έχουν καθυστέρηση.

