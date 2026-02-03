Βρετανία: Ο Πίτερ Μάντελσον παραιτείται από το αξίωμα του λόρδου μετά την αποκάλυψη για τις επαφές του με τον Τζέφρι Επστάιν

Από το αξίωμα του λόρδου αναμένεται να παραιτηθεί ο πρώην υπουργός και πρέσβης της Βρετανίας στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον, ο οποίος είχε στενές επαφές με τον καταδικασμένο για παιδεραστία Τζέφρι Επστάιν.

Ο πρώην πρέσβης της Βρετανίας στην Ουάσινγκτον και εξέχουσα προσωπικότητα των Εργατικών Πίτερ Μάντελσον θα παραιτηθεί από τη θέση του στη Βουλή των Λόρδων αύριο Τετάρτη (04.02.2026), ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Άνω Βουλής, στον απόηχο των νέων αποκαλύψεων για τους δεσμούς του με τον Αμερικανό σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Επστάιν.

«Ο γραμματέας της Βουλής έλαβε μήνυμα από τον Λόρδο Μάντελσον, με το οποίο τον ενημερώνει για την πρόθεσή του να παραιτηθεί από το αξίωμά του στη Βουλή, παραίτηση με ισχύ από τις 4 Φεβρουαρίου», δήλωσε ο πρόεδρος της Άνω Βουλής.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ διέταξε χθες μια πλήρη «έρευνα» των δεσμών μεταξύ του Επστάιν και του Μάντελσον, εκτιμώντας ότι θα πρέπει να αποπεμφθεί και από τη Βουλή των Λόρδων. Νωρίτερα σήμερα, εκπρόσωπος του Στάρμερ δήλωσε πως ο 72χρονος Μάντελσον «απογοήτευσε τη χώρα του».

Ο πρώην πρέσβης, με πολλά κυβερνητικά πόστα στο παρελθόν, παραιτήθηκε την Κυριακή από μέλος του Εργατικού Κόμματος, μετά τις νέες αποκαλύψεις για τις στενές σχέσεις του με τον Αμερικανό παιδεραστή.

Σύμφωνα με τα αρχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την περασμένη Παρασκευή το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το 2009 ο Μάντελσον, που τότε ήταν υπουργός Εμπορίου στην κυβέρνηση του Γκόρντον Μπράουν, έστειλε στον Αμερικανό επιχειρηματία ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αφορούσε ένα εσωτερικό υπόμνημα της κυβέρνησης.

Σε άλλη ανταλλαγή μηνυμάτων, την οποία αποκάλυψε η εφημερίδα Financial Times, ο Πίτερ Μάντελσον εμφανίζεται να προτείνει στον Έπσταιν να ζητήσει από τον επικεφαλής της τράπεζας JPMorgan «να απειλήσει λιγάκι» τον υπουργό Οικονομικών της Βρετανίας για να μειώσει τον φόρο επί των μπόνους που λαμβάνουν οι τραπεζίτες.

Ο Μάντελσον είχε διατελέσει Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ από το 2004 μέχρι το 2008, και είναι μέλος της Βουλής των Λόρδων από το 2008. Σύμφωνα με το βρετανικό κοινοβούλιο, έχει τεθεί σε αργία από αυτό το Σώμα από τα τέλη Ιανουαρίου του 2025.