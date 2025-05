Χαστούκια, ουρλιαχτά και «μούτρα»: Εκτός της Μπριζίτ Μακρόν, οι Πρώτες Κυρίες που είπαν «ως εδώ!»

Αν η Χίλαρι Κλίντον έμεινε στον Λευκό Οίκο με αποφασιστικότητα και σιωπηλή υπομονή, η Μελάνια Τραμπ έγραψε τη δική της ιστορία - με ελάχιστα λόγια, παγερό βλέμμα και... απότομες κινήσεις του χεριού. Δεν χρειάστηκε σκάνδαλα ή συνεντεύξεις για να δημιουργήσει φήμες. Αρκούσε ένα τίναγμα του χεριού.

Η Μελάνια Κνάους μοντέλο από τη Σλοβενία, εργάστηκε ως μοντέλο προτού μετακομίσει στις ΗΠΑ. Γνώρισε τον Ντόναλντ Τραμπ το 1998 σε ένα πάρτι στη Νέα Υόρκη και παντρεύτηκαν το 2005. Το 2006 γεννήθηκε ο γιος τους, Μπάρον.

Η ίδια είχε μια διακριτική παρουσία ως Πρώτη Κυρία, με σπάνιες δηλώσεις και έναν πιο «παγωμένο» και άχαρο δημόσιο ρόλο. Το κοινό την παρακολουθούσε κυρίως μέσα από... στιγμιότυπα σιωπής και γλώσσας του σώματος και φυσικά τις εντυπωσιακές της εμφανίσεις.

Στιλάτη, απόμακρη, αινιγματική.

Η πιο εμβληματική στιγμή ήρθε τον Μάιο του 2017, κατά την πρώτη επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Ισραήλ ως Πρόεδρος. Κατεβαίνοντας τις σκάλες από το αεροπλάνο, ο Τραμπ τείνει το χέρι του στη Μελάνια. Εκείνη, μπροστά στις κάμερες όλου του κόσμου, τραβά το χέρι της και τον χτυπά ελαφρώς με μια κίνηση που φάνηκε ξεκάθαρα... απορριπτική.

Η σκηνή έγινε viral.

Και στην Ιταλία – λίγες μέρες μετά ένα ανάλογο περιστατικό.

Κατά την επίσκεψή τους στο Βατικανό, ο Τραμπ επιχείρησε ξανά να της πιάσει το χέρι. Η Μελάνια το έδιωξε με έναν ελιγμό. Το κοινό άρχισε να σχολιάζει την «ψυχρή Πρώτη Κυρία» και να αναρωτιέται τι συμβαίνει στο παρασκήνιο.

