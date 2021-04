Η μεγάλη μέρα έφτασε και η τελετή απονομής των βραβείων Oscar είναι εδώ. Είναι διαφορετική αλλά δεν χάνει σε τίποτα από τη λάμψη και τη σημασία της. Κοινωνική απόσταση, λίγοι καλεσμένοι και πολλοί από… μακριά και η Ρετζίνα Κιγκ έκανε την εντυπωσιακή έναρξη.

Το Newsit.gr, όπως κάθε χρόνο, ξενυχτά μαζί σας για να σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όσα γίνονται στο Λος Άντζελες και το ποιος θα πάρει το Oscar σπίτι του!

Δύο υποψηφιότητες με ελληνικό χρώμα θα μας κρατήσουν σε αγωνία. Ο Γιώργος Λαμπρινός διεκδικεί το Όσκαρ Καλύτερου Μοντάζ για τον «Πατέρα» του Φλόριαν Ζέλερ και ο Φαίδων Παπαμιχαήλ το Όσκαρ Καλύτερης Φωτογραφίας για την δουλειά του στη «Δίκη των 7 του Σικάγο» του Άαρον Σόρκιν.

Το Oscar Σκηνοθεσίας κέρδισε η Κλόε Ζάο για το Nomadland.

Oscar Β’ Ανδρικού Ρόλου κέρδισε ο Ντάνιελ Καλούα για το Judas and The Black Messiah.

Το Oscar Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας κέρδισε το Another Round από τη Δανία.

Oscar Ήχου κέρδισαν οι Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michellee Couttolenc, Carlos Cortes, Phillip Bladh για την ταινία Sound of Metal.

Το πρώτο Oscar της βραδιάς κέρδισε η Έμεραλντ Φενέλ για το πρωτότυπο σενάριο του Promising Young Woman.

Το δεύτερο Oscar της βραδιάς ήταν κι αυτό για σενάριο, αλλά για Διασκευασμένου Σεναρίου και το κέρδισαν οι Κρίστοφερ Χάμπτον και Φλοριάν Ζελέρ για την ταινία The Father.

Oscar καλύτερου μακιγιάζ κέρδισε οι Segio Lopez-Rivera, Mia Neal και Jamika Wilson για το Ma Rainey’s Black Bottom.

Για την ίδια ταινία, η Ann Roth κέρδισε Oscar Κοστουμιών

Oscar Ανθρωπιστικής Προσφοράς απονεμήθηκε στον Οργανισμό που προσέχει τους ανθρώπους του θεάματος που έχουν ανάγκη.

Φέτος, η τελετή πραγματοποιείται στον Union Station, στον Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό του Λος Αντζελες, όχι στο Dolby Theatre, όπως συνήθως, αφού ο χώρος αυτός κρίθηκε ακατάλληλος για την εφαρμογή των μέτρων κατά της πανδημίας.

Στο χώρο του Union Center ήταν παρόντες οι υποψήφιοι για Oscar, αφού πρώτα υποβλήθηκαν στο απαραίτητο τεστ κορονοϊού και κατά την είσοδό τους θερμομετρήθηκαν.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η τελετή των Oscar δεν έχει έναν κεντρικό παρουσιαστή, αλλά βασίζεται σε μια ομάδα λαμπερών προσώπων (μεταξύ των οποίων οι Χάρισον Φορντ, Μπραντ Πιτ, Χοακίν Φοίνιξ, Ριζ Γουίδερσπουν, Ρενέ Ζελβέγκερ) όπως δήλωσε ο παραγωγός της βραδιάς, τον σκηνοθέτη Στίβεν Σόντερμπεργκ.

Είσης, η τελετή δεν θα έχει ούτε την παραδοσιακή της ορχήστρα: τη θέση της πήρε ο Questlove (των The Roots) σε ρόλο DJ.

Η έναρξη ήταν όσο εντυπωσιακή θα μπορούσε, με τη Ρετζίνα Κινγκ να μπαίνει στο χώρο και τους τίτλους με τους… πρωταγωνιστές να “πέφτουν” σαν σε ταινία.

Η βραβευμένη με Oscar ηθοποιός καλωσόρισε το κοινό και τους ηθοποιούς και δεν “ξέχασε” να κάνει κι ένα σχόλιο όχι μόνο για την πανδημία αλλά και την κατάσταση που επικρατεί στις ΗΠΑ με τις φυλετικές διακρίσεις.

“Ξέρω πως πολλοί από εσάς στο σπίτι θέλετε να πιάσετε το τηλεκοντρόλ όταν νιώθετε ότι το Χόλιγουντ σας κάνει κήρυγμα αλλά σαν μητέρα ενός μαύρου γιου, ξέρω το φόβο με τον οποίο ζουν πολλοί και καμία φήμη ή περιουσία δεν το αλλάζει αυτό” είπε η Ρετζίνα Κινγκ σχολιάζοντας τα τελευταία δραματικά γεγονότα και τους θανάτους νεαρών μαύρων από πυρά αστυνομικών στις ΗΠΑ.

Regina King at the #Oscars: “I know that a lot of you at home want to reach for your remote when you feel like Hollywood is preaching to you but as a mother of a Black son, I know the fear that so many live with and no amount of fame or fortune changes that." pic.twitter.com/bFK1CibK4D