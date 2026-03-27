Ελίνα Παπίλα: «Αν έβρισκα στρινγκάκι και προφυλακτικό στις τσέπες του άντρα μου, θα ήμουν σίγουρη ότι με έχει απατήσει

Με αφορμή μία συνέντευξη που έδωσαν ο Γιώργος Παπαδόπουλος και η Γαλάτεια Βασιλειάδη η Ελίνα Παπίλα αναφέρθηκε στον σύζυγό της, Αντώνη Κελαϊδίτη, με τον οποίο είναι μαζί εδώ και πολλά χρόνια και έχουν αποκτήσει τρία παιδιά.

Όπως ανέφερε η παρουσιάστρια, αν έβρισκε κάποιο γυναικείο εσώρουχο κι ένα προφυλακτικό στις τσέπες του άντρα της, θα ήταν σίγουρη ότι την έχει απατήσει. Η Ελίνα Παπίλα έκανε αυτή τη δήλωση κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Real View» την Παρασκευή (27.03.2026) με αφορμή κάποιες αποκαλύψεις της Γαλάτειας Βασιλειάδη για τον Γιώργο Παπαδόπουλο.

Η Γαλάτεια Βασιλιάδη και ο Γιώργος Παπαδόπουλος ήταν καλεσμένοι στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», αναφέροντας ότι εκείνη είχε βρει κάποια στιγμή στις τσέπες του αγαπημένου της ένα γυναικείο εσώρουχο και ένα προφυλακτικό και του ζήτησε αμέσως εξηγήσεις. Τότε ο τραγουδιστής απολογήθηκε ότι ήταν σε bachelor party. Οι οικοδέσποινες του «Real View» σχολίασαν τις δηλώσεις τους και η Ελίνα Παπίλα ανέφερε ότι αν ο σύζυγός της, Αντώνης Κελαϊδίτης, τής έλεγε κάτι αντίστοιχο θα ήταν σίγουρη ότι την είχε απατήσει.

«Ρε παιδιά συγγνώμη, ο Φάνης Λαμπρόπουλος την ώρα που άκουγε την ιστορία έλεγε “τι δικαιολογίες λένε οι άνθρωποι”, “να μπορούσα να είμαι τραγουδιστής, να πάω σε bachelor, για να βρω στρινγκάκι στο παντελόνι και να ‘χω και δικαιολογία;”», άρχισε να λέει η Ελίνα Παπίλα.

«Αν έβρισκα στριγκάκι και προφυλακτικό στις τσέπες του άντρα μου, δεν θα τον πίστευα ότι ήταν σε bachelor, θα θεωρούσα δεδομένη την απιστία. Θα ήμουν χίλια τοις εκατό σίγουρη, ότι με έχει απατήσει», δήλωσε ακόμα, τονίζοντας ότι η δουλειά που κάνει ο σύζυγός της δεν έχει καμία σχέση με bachelor.

«Συγγνώμη, συγγνώμη! Ξυπνάτε το πρωί, πλένετε το παντελόνι… Βλέπετε μέσα όλα αυτά. Και λέτε “έλα μωρέ, σε bachelor ήταν! Εγώ τον πιστεύω;”». Δεν είναι κακιά η ώρα… Μετά έρχεται η κακιά η ώρα», πρόσθεσε η Ελίνα Παπίλα.

Η αποκάλυψη της Γαλάτειας Βασιλειάδη για τον Γιώργο Παπαδόπουλο

Μία ημέρα νωρίτερα ο Γιώργος Παπαδόπουλος και η Γαλάτεια Βασιλειάδη ήταν καλεσμένοι στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» και μεταξύ άλλων η σύντροφος του γνωστού τραγουδιστή έκανε την παρακάτω αποκάλυψη.

«Όταν έρχεται μου αφήνει όλα τα άπλυτα. Πάω να τα βάλω στο πλυντήριο και βλέπω ένα στρινγκάκι στην τσέπη του. Τα μάτια μου γύριζαν ψάχνω και την άλλη τσέπη και βρήκα προφυλακτικό. Είπα “θα κάνω φόνο”. Είχα στο ένα χέρι μου το παιδί και στο άλλο το στρινγκάκι και το προφυλακτικό. Κλώτσησα την πόρτα ενώ κοιμόταν, μου λέει “τι έγινε;” και του τα πέταξα στο πρόσωπό του», δήλωσε η Γαλάτεια Βασιλειάδη.

Τότε ο Γιώργος Παπαδόπουλος ανέφερε ότι της είπε ότι βρισκόταν σε bachelor party και του τοποθέτησαν τα αντικείμενα στις τσέπες του.

«Τότε της είπα μπες στα stories μου. Ήμουν σε ένα bachelor, μου τα έβαζαν στην τσέπη, με τάιζαν τουρτίτσα. Γύρισα με την πρώτη πρωινή πτήση, δεν υπήρχε χρόνος», δήλωσε χαρακτηριστικά.