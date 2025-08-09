Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Η εντυπωσιακή πόζα με το γιο της με φόντο το ηλιοβασίλεμα

Φορώντας μόνο το λαδί μπικίνι της, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη πόζαρε σε μία παραλία, έχοντας από πίσω της το πανέμορφο ηλιοβασίλεμα.

Στο νέο φωτογραφικό άλμπουμ που ανέβασε στα social media από τις διακοπές της, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη φαίνεται να απολαμβάνει σαν μικρό παιδί την θάλασσα.

Στις πρώτες φωτογραφίες φαίνεται απλά να ποζάρει μπροστά στην θάλασσα, ενώ από πίσω της το ηλιοβασίλεμα εμπλουτίζει το υπέροχο σκηνικό.

Στην τελευταία φωτογραφία φαίνεται το μοντέλο να κρατά ένα αγοράκι και να χαμογελά.

Η τοποθεσία αυτής της πανέμορφης παραλίας παραμένει «άγνωστη». Όπως φαίνεται στα stories που έκανε στο Instagram, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη απολαμβάνει το καλοκαίρι της μαζί με τις φίλες της.