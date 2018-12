Γιώργος Παπακώστας: Με τον πατέρα του στα λαμπερά εγκαίνια του νέου ιταλικού εστιατορίου του!

Όλοι ξεκίνησαν να μιλούν για αυτό, πριν ακόμα ανοίξει τις πύλες του: ο λόγος για το Vittoria Gati, το νέο ιταλικό εστιατόριο των νοτίων προαστίων, που μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες λειτουργίας έχει γίνει το απόλυτο talk of the town, συγκεντρώνοντας καθημερινά επώνυμους και μη λάτρεις της ιταλικής κουζίνας. Το νέο εγχείρημα του ταλαντούχου chef Γιώργου Παπακώστα, έρχεται να συμπληρώσει τη μακρόχρονη πορεία της οικογένειας Παπακώστα στο χώρο της εστίασης, που μετά το The Burger Joint αλλά και το θρυλικό Casa di Pasta, υπογράφει μια day to night brasserie όπου η μοντέρνα γαστρονομία συναντά την υψηλή αισθητική, σε μια εξελιγμένη, πρότυπη βερσιόν της αυθεντικής Ιταλικής κουζίνας.

