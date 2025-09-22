Η Dua Lipa απέλυσε τον μανατζέρ της γιατί απέκλεισε το ιρλανδικό συγκρότημα Kneecap από το φεστιβάλ Glastonbury λόγω Παλαιστινιακού

Η Dua Lipa διέκοψε τη συνεργασία της με τον David Levy, μακροχρόνιο μάνατζερ της, αφού έμαθε ότι υπέγραψε επιστολή προς το μουσικό φεστιβάλ Glastonbury ζητώντας να απαγορευτεί η συμμετοχή του ιρλανδικού ραπ συγκροτήματος Kneecap.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Levy ήταν ο πρώτος που υπέγραφε στην επιστολή, με αφορμή τις κατηγορίες ότι οι καλλιτέχνες από το Μπέλφαστ υποστήριζαν τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η Χεζμπολάχ. Η κίνησή του αυτή εξόργισε την Dua Lipa.

Η Dua Lipa έχει εκφράσει ανοιχτά τη στήριξή της στην Παλαιστίνη, και πηγές της μουσικής βιομηχανίας αναφέρουν ότι αυτός ήταν ο λόγος που ένιωσε πως πλέον δεν μπορούσε να συνεργαστεί με τον Levy.

Η επιστολή, που υπέγραψαν επίσης αρκετοί κορυφαίοι εκπρόσωποι της μουσικής βιομηχανίας εβραϊκής καταγωγής, θεωρούνταν «ιδιωτική και εμπιστευτική», αλλά στη συνέχεια διέρρευσε, αποκαλύπτοντας τις ενέργειές τους στους καλλιτέχνες που εκπροσωπούν.

Πηγή της βιομηχανίας δήλωσε στην Mail on Sunday: «Η Dua φρόντισε, μέσω των συνεργατών της, να μην εργάζεται πια ο David Levy στη μουσική της. Είναι πολύ ανοιχτά υπέρ της Παλαιστίνης, κάτι που δεν συμβαδίζει με τον David. Τον θεωρεί υποστηρικτή του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα και της κακής μεταχείρισης των Παλαιστινίων, όπως φάνηκε ξεκάθαρα από την επιστολή που υπέγραψε και έστειλε στον Michael Eavis».

Το ιρλανδικό συγκρότημα Kneecap έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ονόματα της παγκόσμιας χιπ χοπ σκηνής, με την τριάδα από το Μπέλφαστ να ξεχωρίζει όχι μόνο για τον ιδιαίτερο ήχο της, αλλά και για τις τολμηρές πολιτικές της τοποθετήσεις.

Οι Kneecap έχουν ταχθεί ανοιχτά υπέρ της Παλαιστίνης, κάνοντας δημόσιες τοποθετήσεις πάνω στο θέμα κατά τη διάρκεια συναυλιών, όπως έκαναν και στο δημοφιλές φεστιβάλ Coachella στις ΗΠΑ τον Απρίλιο, προκαλώντας την κριτική της Σάρον Όζμπουρν που κατηγόρησε το συγκρότημα ότι «προωθεί τρομοκρατικές οργανώσεις ή διαδίδει μίσος».