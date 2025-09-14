Συμβαίνει τώρα:
Η Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα πέρασε το κατώφλι της εκκλησίας και ξεκινάει την νέα της ζωή με τον αγαπημένο της

Η κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα εντυπωσίασε με την πανέμορφη τελετή και εμφάνιση της
Η Μαρία Κλάρα στον γάμο της
Η Μαρία Κλάρα στον γάμο της / φωτό instagram

Η κόρη του αξέχαστου Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Μαρία Κλάρα, πέρασε την ομορφότερη μέρα κάνοντας το επόμενο βήμα στην προσωπική της ζωή αφού παντρεύτηκε χθες, Σάββατο (13/9/2025), τον αγαπημένο της στην πανέμορφη Τήνο.

Την Μαρία Κλάρα, συνόδευσαν στην εκκλησία της Τήνου οι φίλοι του πατέρα της, Διονύσης Τσακνής και Γιάννης Ζουγανέλης, τιμώντας έτσι τη μνήμη του σπουδαίου ερμηνευτή.

Συγγενείς και φίλοι μαζεύτηκαν για να γιορτάσουν τον γάμο της Μαρίας με τον σύντροφο της καθώς χόρεψαν, τραγούδησαν και διασκέδασαν ευτυχισμένοι όλοι μαζί.

Η Παυλίνα Βουλγαράκη μοιράστηκε στα social media μία φωτογραφία της νύφης από την εκκλησία.

Η Μαρία Κλάρα στον γάμο της
Η Μαρία Κλάρα στον γάμο της
Εικόνα από τον γάμο
Εικόνα από τον γάμο

«Η πιο όμορφη νύφη του κόσμου», έγραψε η Παυλίνα Βουλγαράκη στην ανάρτησή της.

