Lifestyle

Κατερίνα Καινούργιου και Παναγιώτης Κουτσουμπής έκαναν unfollow ο ένας τον άλλον στο Instagram

Βόμβα λίγο καιρό πριν από τον γάμο του ζευγαριού
Κατερίνα Καινούργιου, Παναγιώτης Κουτσουμπής
Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής

Δύο ξένοι στο… Instagram είναι πλέον η Κατερίνα Καινούργιου και ο αρραβωνιαστικός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, καθώς τις τελευταίες ώρες δεν ακολουθεί ο ένας τον άλλον.

Η λαμπερή παρουσιάστρια το τελευταίο διάστημα δείχνει πολύ ευτυχισμένη και κατασταλαγμένη, ενώ υπάρχουν και φήμες που αναφέρουν ότι διανύει τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της. Έτσι, το γεγονός ότι ξαφνικά η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής δεν ακολουθούν πλέον ο ένας τον άλλον στο Instagram δημιουργεί μυστήριο και πολλά ερωτηματικά. 

Την Κυριακή (28.09.2025) διαπιστώσαμε ότι το ζευγάρι έχει κάνει διπλό unfollow, ενώ ταυτόχρονα έχουν «εξαφανιστεί» και κάποιες κοινές τους φωτογραφίες, αλλά όχι όλες.

Η Κατερίνα Καινούργιου δεν ακολουθεί τον Παναγιώτη Κουτσουμπή
Η Κατερίνα Καινούργιου δεν ακολουθεί τον Παναγιώτη Κουτσουμπή
Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής δεν ακολουθεί την Κατερίνα Καινούργιου
Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής δεν ακολουθεί την Κατερίνα Καινούργιου

Σημειώνεται ότι μερικές ημέρες μετά τα γενέθλιά της, που ήταν την Πρωτομαγιά, η Κατερίνα Καινούργιου ταξίδεψε στο Παρίσι, όπου ο Παναγιώτης Κουτσουμπής της έκανε πρόταση γάμου, χαρίζοντας της ένα υπέροχο μονόπετρο δαχτυλίδι.

Την αποκάλυψη είχε κάνει η δημοφιλής παρουσιάστρια μέσω των social media.

«Η αρχή του για πάντα», είχε γράψει τότε στην ανάρτησή της.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Katerina Kainourgiou Official (@katken85)

Η δημοσίευση έγινε αργά το βράδυ του Σαββάτου (03.05.2025) στον λογαριασμό της παρουσιάστριας στο Instagram και αμέσως οι διαδικτυακοί της φίλοι έσπευσαν να της στείλουν ευχές και να τη συγχαρούν για τον επικείμενο γάμο της.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo