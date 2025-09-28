Κατερίνα Καινούργιου και Παναγιώτης Κουτσουμπής έκαναν unfollow ο ένας τον άλλον στο Instagram

Δύο ξένοι στο… Instagram είναι πλέον η Κατερίνα Καινούργιου και ο αρραβωνιαστικός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, καθώς τις τελευταίες ώρες δεν ακολουθεί ο ένας τον άλλον.

Η λαμπερή παρουσιάστρια το τελευταίο διάστημα δείχνει πολύ ευτυχισμένη και κατασταλαγμένη, ενώ υπάρχουν και φήμες που αναφέρουν ότι διανύει τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της. Έτσι, το γεγονός ότι ξαφνικά η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής δεν ακολουθούν πλέον ο ένας τον άλλον στο Instagram δημιουργεί μυστήριο και πολλά ερωτηματικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την Κυριακή (28.09.2025) διαπιστώσαμε ότι το ζευγάρι έχει κάνει διπλό unfollow, ενώ ταυτόχρονα έχουν «εξαφανιστεί» και κάποιες κοινές τους φωτογραφίες, αλλά όχι όλες.

Σημειώνεται ότι μερικές ημέρες μετά τα γενέθλιά της, που ήταν την Πρωτομαγιά, η Κατερίνα Καινούργιου ταξίδεψε στο Παρίσι, όπου ο Παναγιώτης Κουτσουμπής της έκανε πρόταση γάμου, χαρίζοντας της ένα υπέροχο μονόπετρο δαχτυλίδι.

Την αποκάλυψη είχε κάνει η δημοφιλής παρουσιάστρια μέσω των social media.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η αρχή του για πάντα», είχε γράψει τότε στην ανάρτησή της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Katerina Kainourgiou Official (@katken85)

Η δημοσίευση έγινε αργά το βράδυ του Σαββάτου (03.05.2025) στον λογαριασμό της παρουσιάστριας στο Instagram και αμέσως οι διαδικτυακοί της φίλοι έσπευσαν να της στείλουν ευχές και να τη συγχαρούν για τον επικείμενο γάμο της.