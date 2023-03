Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε καλέσει -on camera- την Μάργκοτ Ρόμπι να δει έναν αγώνα του στο Australian Open, αλλά η πασίγνωστη ηθοποιός φαίνεται πως ενδιαφέρεται να δει τα ποδοσφαιρικά ματς που παίζει ο Γκάμπριελ Μαρτινέλι της Άρσεναλ.

Ένα μεγάλο χαμόγελο θα έχει πλέον ο ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ, Γκάμπριελ Μαρτινέλι, μετά από τις πρόσφατες δηλώσεις της Μάργκοτ Ρόμπι. Παρά τα κολακευτικά λόγια που εξέφρασε ο Στέφανος Τσιτσιπάς γι’ αυτήν, κατά τη διάρκεια του Australian Open, η πασίγνωστη ηθοποιός δεν ενδιαφέρεται για το τένις, εκδηλώνοντας το πάθος της για το ποδόσφαιρο και δηλώνοντας θαυμάστρια του Βραζιλιάνου παίκτη.

Σύμφωνα με την 32χρονη ηθοποιό από την Αυστραλία, ο Γκαμπριέλ Μαρτινέλι της Άρσεναλ είναι από τους καλύτερους επιθετικούς του πρωταθλήματος, ενώ δεν έκρυψε τον θαυμασμό της για την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα.

«Μου αρέσει να παρακολυθώ τον Μαρτινέλι. Πιστεύω πως είναι ένας από τους καλύτερους επιθετικούς της Premier League και του αξίζει να είναι στους κορυφαίους της χρονιάς. Η κίνησή του είναι απλά απίστευτη…», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μάργκοτ Ρόμπι.

Actress Margot Robbie reveals in a new interview that her favorite footballer player is Gabriel Martinelli.



